Zelenski insiste en que la "retórica de puertas abiertas" de la OTAN "no es suficiente" para Ucrania

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski - -/Planet Pix via ZUMA Press Wire / DPA

MADRID, 11 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha aseverado este miércoles que la "retórica de puertas abiertas" manifestada en repetidas ocasiones por la Alianza Atlántica "no es suficiente" para Kiev, que espera pasos más concretos.

"Simplemente apoyar a Ucrania en forma de retórica sobre las puertas abiertas no es suficiente. No es suficiente para motivar a nuestro Estado y, para ser más específicos, no es suficiente para motivar a nuestros soldados", ha incidido Zelenski.

En este punto, el mandatario ucraniano ha aludido a los pasos dados por la Unión Europea --que en junio concedió a Ucrania el estatus de candidato a la adhesión al bloque-- y ha incidido en que este tipo de decisiones sí motivan al país en su lucha contra Rusia, recoge UNIAN.

"Esperamos pasos mucho más fuertes. Esperamos algo más que una puerta abierta. Cosas como la candidatura a la Unión Europea son motivadoras", ha trasladado Zelenski, quien ha advertido de que Ucrania no puede ser "alimentada con promesas".

La discusión sobre la adhesión de Ucrania a la Alianza Atlántica se ha reactivado con más fuerza que nunca desde el estallido de la guerra, iniciada por Rusia a finales de febrero. Algunos Estados miembro del bloque se han mostrado a favor de la anexión de Kiev.