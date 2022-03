Zelenski pide a Noruega más armas: "Rusia está enviando nuevas fuerzas para destruir a los ucranianos"

El presidente de Ucrania, Volodmir Zelenski. - -/Ukrainian Presidential Press O / DPA

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha pedido este miércoles a Noruega que proporcione más armas a Kiev, porque "Rusia está enviando nuevas fuerzas para destruir a los ucranianos", según ha indicado.

En una intervención ante el Parlamento noruego, Zelenski ha pedido concretamente armas antibuque, misiles y sistemas de defensa aérea, al tiempo que ha instado a "hacer más" para detener la guerra.

"Lo primero y más importante son las armas", ha señalado, remarcando que los ucranianos están "perdiendo personas" y "ciudades", según ha recogido la agencia de noticias ucraniana UNIAN. "Todas las armas con las que podáis ayudarnos se utilizarán sólo para proteger nuestra libertad, vuestra libertad", ha enfatizado.

Zelenski también ha apuntado al "peligro" que constituyen las minas rusas para los barcos en la región del mar Negro. Según el mandatario, los rusos "han minado" el mar y ahora estas minas "están a la deriva". "Eso es un peligro. Para cualquier persona, para cualquier barco y puerto de cualquier país en la región del mar Negro", ha insistido.

Así, ha subrayado que "no quiere imaginar" qué pasaría si alguna de las minas no pudieran ser retiradas a tiempo, "quiénes se verían afectados". "Tal vez transbordadores o transatlánticos de pasajeros o barcos mercantes", ha enumerado, antes de mencionar también barcos petroleros, que si explotan, "pueden provocar no sólo víctimas humanas, sino también un desastre ambiental a gran escala".

En este sentido, ha destacado que ningún otro Estado, solo Rusia, desde la Segunda Guerra Mundial ha representado una amenaza para la libre navegación. Se han recuperado minas en el Bósforo, cerca de la frontera de Bulgaria o frente a la costa de Rumanía.