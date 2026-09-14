Zelenski reclama a los parlamentarios que respalden "cuanto antes" el cese del fiscal general de Ucrania

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, en una fotografía de archivo - Yuliia Ovsiannikova / Zuma Press / Europa Press

MADRID, 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha reclamado este lunes a los parlamentarios que respalden "cuanto antes" el cese del fiscal general, Ruslan Kravchenko, quien dimitió la semana pasada y quien ha desvelado durante la jornada que ha aprobado cargos contra el director de la Oficina Nacional Anticorrupción de Ucrania (NABU, por sus siglas en inglés).

"Solo hay un camino para este fiscal general: su salida del cargo. Es lo que le dije", ha señalado Zelenski en un mensaje en redes sociales. "Ucrania ha visto todas las razones del por qué. Si considera que esto es presión política, es libre de llamarlo así. Pido a los parlamentarios que apoyen cuanto antes su cese", ha recalcado.

Apenas unos minutos antes, Kravchenko había apuntado en un vídeo publicado en redes sociales que había aprobado cargos contra el director de la NABU, Semen Krivonos, por presunta "falsificación de documentos oficiales para obtener grandes beneficios ilícitos", además de publicar los documentos con los cargos que le han sido imputados.

Kravchenko ha señalado que también ha aprobado cargos contra una persona cercana al jefe de la Oficina del Fiscal Especializada en la Lucha contra la Corrupción (SAPO), Oleksander Klimenko, sin desvelar su identidad, al tiempo que ha reseñado que "hasta ahora estaba limitado políticamente a la hora de adoptar estas decisiones, por parte del presidente y los cargos anticorrupción".

"Prometí no actuar por conveniencia política y no eludir una decisión exigida por la ley y las pruebas", ha destacado el fiscal general, quien ha insistido en que detrás de sus palabras "hay hechos y pruebas" y ha reclamado a Krivonos y Klimenko que "dimitan hoy, sin implicar a organismos y equipos en un conflicto personal durante la lucha por sí mismos y su círculo cercano".

En este sentido, ha hecho hincapié en que "el director de la NABU debería explicar también como engañó a una comisión internacional cuando les convenció de su integridad, teniendo un historial 'maravilloso' con una adopción ficticia de un niño y casos de soborno", tal y como ha recogido la agencia ucraniana de noticias Ukrinform.

Kravchenko ha argumentado además que la NABU y la SAPO no están centradas en luchar contra la corrupción, sino "en transformarse en un centro independiente de poder político, no elegido por el pueblo ucraniano y que no asume responsabilidades políticas". "Intenta ponerse en el lugar del Parlamento y el presidente en una república parlamentaria y presidencial", ha dicho.

Por útimo, ha remarcado que estos organismos lanzaron la operación anticorrupción 'Cartago' --centrada en una red encabezada por altos cargos de la Fiscalía que supuestamente cobraba sobornos para dar protección a centros de llamadas para estafas-- para obtener acceso a los procedimientos contra altos cargos de ambos organismos y detener estas investigaciones.

El caso 'Cartago' es precisamente el que llevó a Kravchenko a presentar su dimisión el 7 de septiembre, después de que la NABU y la SAPO anunciaran la desarticulación de una organización criminal liderada por el jefe de una de las divisiones de la Fiscalía General, la cual presuntamente recibía sobornos de forma sistemática de centros de llamadas fraudulentos y blanqueaba los fondos obtenidos.