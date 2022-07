Zelenski ve improbable que Bielorrusia entre en la guerra pero asegura que Kiev "se está preparando"

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski. - -/Ukrinform/dpa

MADRID, 5 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha indicado este martes que es improbable que Bielorrusia entre en la guerra iniciada por Rusia, pero ha asegurado que Kiev "se está preparando" para responder ante "posibles provocaciones".

"Debemos hablar francamente de las cosas que están pasando. Se han lanzado misiles desde el territorio bielorruso. Hay muchos de ellos, de diferente calibre, y que traen sufrimiento a Ucrania", ha aseverado en un vídeo durante una mesa redonda organizada por el diario 'The Economist'.

Así, ha especificado que Ucrania "entiende que el deseo del pueblo bielorruso" no es entrar en la guerra y ha señalado que precisamente por eso, "deben hacer todo lo posible para evitarlo".

"Aquellos que ven lo que pasa deben ser responsables. No puedes simplemente quedarte callado. No son ellos, son los rusos quienes lanzan estos misiles contra nuestro territorio, y creo que es injusto. Pero aún así creemos que Bielorrusia no entrará en la guerra, pero ha habido provocaciones y las habrá", ha aseverado.

Zelenski ha aprovechado la ocasión para afirmar que también existen provocaciones desde la región separatista moldava de Transnistria. "Son pequeños, pero están ahí. Rusia lo hace, lo está haciendo para que halla un conflicto en la zona y la guerra se extienda", ha insistido. En este sentido, ha alertado de que Bielorrusia "está bajo amenaza" y ha resaltado que Ucrania ya está "preparada para cualquier cosa".

Por otra parte, ha aseverado que si las sanciones impuestas contra Rusia por la invasión de Ucrania se implementan al completo, "la guerra se detendrá". "Todo tendrá un efecto poderoso cuando salga adelante al cien por cien, y es por eso que todas las sanciones que hemos adoptado buscan fortalecer la postura del mundo frente a la postura agresiva de Rusia", ha recalcado.

Sin embargo, ha matizado que "esto no es suficiente porque algunas personas están buscando soluciones empresariales". "Estas sanciones se introducen no solo por Ucrania sino por las violaciones del Derecho Internacional, por la libertad de expresión, los Derechos Humanos y los principios de la democracia", ha dicho.