Zuma no comparece ante una comisión que le investiga por corrupción pese a la orden del Constitucional de Sudáfrica

MADRID, 15 Feb. (EUROPA PRESS) -

El expresidente de Sudáfrica Jacob Zuma se ha negado este lunes a comparecer ante una comisión que le investiga por presunta corrupción, a pesar de la orden del Tribunal Constitucional para que se presentara ante las vistas, fallo que rechazó igualmente al considerar que el comité no garantiza un proceso justo.

La comisión, encabezada por el juez Raymond Zondo, ha apuntado ya que pedirá al Constitucional que reconozca que el exmandatario está en desacato, por lo que, de ser declarado culpable, se expondría a una pena de cárcel.

El propio Zondo ha recalcado este lunes que la petición ha sido formulada después de los reiterados desafíos de Zuma a la comisión, incluida su decisión de noviembre de abandonar una vista sin permiso, según ha informado el diario sudafricano 'News24'.

El expresidente afirmó tras el fallo del Constitucional que no comparecería ante el comité y agregó que "no teme ser arrestado". "No temo ser condenado ni ser encarcelado", dijo, antes de rechazar la competencia de Zondo para abordar el caso contra él.

Así, apuntó que "nunca hubiera imaginado que llegaría un momento en el que un Gobierno democrático en Sudáfrica construido sobre valores constitucionales se comportara exactamente igual que el Gobierno del Apartheid a la hora de crear procesos legales diseñados para actuar contra personas específicas en la sociedad".

El actual presidente sudafricano, Cyril Ramaphosa, quien fuera vicepresidente de Zuma y quien accedió al cargo en febrero de 2018, ha señalado que cerca de 500.000 millones de rands (cerca de 27,3 millones de euros) fueron malversados de los fondos públicos durante los nueve años en los que su predecesor estuvo al frente del país.

Los cargos contra Zuma se formularon hace una década, pero fueron aparcados por la Fiscalía de Sudáfrica poco antes de postularse para presidente en 2009. Tras la elección de Zuma, sus oponentes pelearon en una larga batalla legal para restablecer las acusaciones, lo que consiguieron en 2016.