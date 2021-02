Unos 20.373 personas están llamadas a votar este jueves en las elecciones a rector de la ULPGC

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

Un total de 20.373 personas están llamadas a votar este jueves, 25 de febrero, en las elecciones a rector de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC), a la que se presentan la candidatura liderada por el actual rector, Rafael Robaina, y la encabezada por el catedrático de Ciencias de la Salud, Lluis Serra Majem.

En concreto, de las 20.373 personas que podrán ejercer su derecho al voto, 17.892 son estudiantes; 829 profesores doctores con vinculación permanente; 438 otros profesores y personal investigador; 237 docentes asociados de Ciencias de la Salud; 140 investigadores con vinculación no permanente; así como 837 personal de administración y servicios.

Para ejercer la votación, las mismas se desarrollarán en mesas electorales situadas en 16 edificios en todos los campus universitarios, incluidos Lanzarote y Fuerteventura, desde las 10.00 horas hasta las 18.00 horas, según informó la ULPGC en nota de prensa.

Al respecto, se informó de que Lluis Serra Majem ejercerá su derecho al voto sobre las 10.00 horas en la mesa situada en Ciencias de la Salud de Las Palmas de Gran Canaria (Campus San Cristóbal), mientras que Rafael Robaina lo hará entorno a las 12.00 horas en la mesa situada en el edificio de Arquitectura de la capital grancanaria (Campus de Tafira).

El rector que salga elegido en estas elecciones tendrá un mandato de cuatro años, con posibilidad de reelección consecutiva por una sola vez. Estas serán las quintas elecciones a rector de la ULPGC en las que participa toda la comunidad universitaria en sus más de 30 años de existencia, ya que antes el rector era elegido por el Claustro Universitario.

Además en esta ocasión el recuento de votos se podrá seguir en tiempo real a través de una aplicación informática pionera que se instalará en la web institucional universitaria y que podrá ser consultada por cualquier persona, ya sea interna o externa a la ULPGC. Este aplicativo es una adaptación de un trabajo fin de grado del estudiante de Ingeniería Informática, Manuel Martín Ramos, con el apoyo de la Dirección de Sistemas de Información y de la Junta Electoral Central de la ULPGC.

La aplicación permitirá seguir el escrutinio en tiempo real, así como la evolución de las votaciones por centros para conocer el número de votos a cada candidato por estamento (profesores doctores y no doctores, investigadores con contrato temporal, estudiantes y personal de administración y servicios), así como el resultado obtenido tras la ponderación de cada voto.

Los resultados, indican, se mostrarán de forma gráfica para que sea fácil de entender por cualquier persona que se acerque a consultarlos. Está disponible en la página web institucional en la dirección https://www.ulpgc.es/elecciones-rector-2021/candidatos.

Por último, se expone que el rector de la ULPGC tiene que ser personal funcionario en activo del cuerpo de Catedráticos de Universidad que preste servicios en dicha universidad, y será elegido por la comunidad universitaria mediante elección directa y sufragio universal, libre, secreto y ponderado entre los diferentes sectores.

De este modo, el 52 por ciento de los votantes corresponden al Sector A, formado por profesorado doctor con vinculación permanente a la ULPGC; un 12 por ciento al Sector B, formado por el personal docente e investigador no incluido en el apartado anterior --de este porcentaje se reserva un uno por ciento para el personal investigador contratado con vinculación no permanente a la universidad--; un 26 por ciento corresponde al el Sector C, formado por el estudiantado; y un 10 por ciento corresponde al Sector D, formado por el personal de administración y servicios.

Así, se estima que a partir de la votación del 25 de febrero, el calendario electoral señala que el lunes, 1 de marzo, se procederá por parte de la Junta Electoral Central a la proclamación provisional de candidatos electos y su publicación, con un plazo de reclamaciones hasta el 3 de marzo, para el viernes, 5 de marzo, proclamar definitivamente de candidatos electos y su publicación.

Finalmente, se expuso que el reglamento electoral se puede consultar en la web https://www.ulpgc.es/sites/default/files/ArchivosULPGC/Norma...; mientras que los programas de los candidatos se pueden encontrar en sus web (https://robainaulpgc.com/ de Rafael Robaina y https://ahoraserraulpgc.es/equipo de Lluis Serra Majem).