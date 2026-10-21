Unos 2.400 profesionales de 16 países llegan a Gran Canaria para participar en un congreso sobre farmacia hospitalaria

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LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria (SEFH) ha inaugurado este miércoles, en Maspalomas, en el municipio de San Bartolomé de Tirajana (Gran Canaria), la 71ª edición de su Congreso Nacional bajo el lema 'De la ciencia al paciente, salud sin distancias', donde se dan cita casi 2.400 profesionales procedentes de 16 países.

El objetivo es abordar las transformaciones clínicas, tecnológicas y de gestión que están redefiniendo el circuito de utilización del medicamento en el ámbito hospitalario, según ha informado la organización en nota de prensa.

Para ello se han previsto tres ejes vertebradores, tales como son el despliegue asistencial de las terapias avanzadas (con especial atención al desarrollo de modelos ambulatorios para medicamentos CAR-T y el abordaje de enfermedades raras), la consolidación de la medicina personalizada de precisión (farmacogenómica y farmacocinética clínica) y la gobernanza de la inteligencia artificial aplicada a la prescripción, validación y monitorización farmacoterapéutica.

Asimismo el congreso ha incidido en la humanización del proceso asistencial y la equidad en el acceso a la innovación farmacéutica. La presidenta del 71.º Congreso Nacional de la SEFH, María Micaela Viña, ha querido resaltar la relevancia institucional de que Gran Canaria acoja por tercera ocasión "este foro científico supremo de la especialidad", apuntando que "su tradición hospitalaria y su dinamismo científico la convierten en un escenario idóneo" para celebrar el congreso por tercera vez.

En cuanto a la visión estratégica del encuentro, Viña ha indicado que con el lema de este año, 'De la ciencia al paciente, salud sin distancias', se invita a reflexionar y avanzar juntos en los retos presentes y futuros de la especialidad.

Añadió que este congreso se proyecta como un "espacio de aprendizaje colectivo e inspiración para seguir construyendo una Farmacia Hospitalaria más fuerte, innovadora y cercana a las necesidades reales" de los pacientes.

PRODUCCIÓN CIENTÍFICA

Por otro lado, la coordinadora científica del 71.º Congreso de la SEFH, Pilar Díaz, ha destacado el "incremento notable" en la producción científica de los Servicios de Farmacia, indicando que se han presentado 1.866 comunicaciones recibidas, lo que supone un aumento del 14% respecto a 2025 y de un 20% respecto a 2024.

De esta forma, Díaz ha expuesto que el congreso "refleja de forma incontestable el vigor investigador" de la farmacia hospitalaria en España.

De las propuestas evaluadas, el comité científico ha aceptado un total de 1.173 trabajos que serán presentados a lo largo de las jornadas.

La coordinadora científica ha detallado que el programa integra 64 actividades científicas y formativas respaldadas por más de 180 ponentes y moderadores de prestigio internacional. El programa conecta de forma transversal la investigación básica, la práctica clínica y la gestión del medicamento.

Por ello, Díaz ha agradeciado "profundamente el rigor" de las propuestas enviadas por los Grupos de Trabajo de la SEFH, "motores científicos" de la sociedad, así como la dedicación de los 196 evaluadores y la colaboración estratégica de la industria farmacéutica, ya que matizó que el "respeto a la independencia científica del comité ha permitido articular un programa de máxima excelencia".

Finalmente, la presidenta de la SEFH, Cecilia Martínez Fernández-Llamazares, ha presentado la mesa institucional 'Proyectos SEFH', en la que se exponen las principales actuaciones y desarrollos técnico-científicos impulsados por la sociedad durante el último año.

En este sentido, ha citado la Presentación de los estudios de estabilidad física y química y la monografía elaborada para el Formulario Nacional en coordinación con la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) sobre Cannabis medicinal; y la Plataforma de Desabastecimiento: Despliegue de la herramienta tecnológica desarrollada en colaboración con la AEMPS para la anticipación, notificación y gestión de problemas de suministro de medicamentos esenciales.

Además de la Publicación de la Guía de dosificación de medicamentos de alto riesgo en pacientes pediátricos obesos; Evolución del Proyecto 2020-2030, cada servicio de farmacia ha podido analizar los resultados agregados de la encuesta nacional respecto a cada uno de los 100 estándares incluidos, así como comparar sus resultados con el conjunto de España y con los centros de su misma categoría; o Mapa de Empleo SEFH: Web interactiva que muestra un resumen estadístico de todas las ofertas de empleo publicadas por servicios de farmacia hospitalaria, los tipos de ofertas, provincias y centros donde están disponibles que permite filtrar tanto por tipología como por localización.