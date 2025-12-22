El 60.649, segundo quinto premio del Sorteo de Navidad 2025, vendido en Las Palmas de Gran Canaria

MADRID 22 Dic. (EUROPA PRESS) -

El número 60.649 ha resultado agraciado con el segundo de los ocho quintos premios del Sorteo Extraordinario de Lotería de Navidad, dotado con 60.000 euros a la serie.

Este premio ha recaído sobre todo en Roquetas de Mar (Almería), Málaga, Pontevedra y Las Palmas de Gran Canaria (Las Palmas), donde se han despachado 38 décimos en El Corte Inglés de Siete Palmas.

En menor medida también ha caído en municipios de Alicante, Álava, Asturias, Badajoz, Barcelona, Cantabria, Cuenca, Huesca, Madrid, Ourense, Pontevedra, Sevilla, Zarazoga, Sevilla, Toledo, Cáceres, Valladolid, Cádiz.

El número fue cantado a las 10.40 horas en el tercer alambre de la cuarta tabla. Los niños Alba Yadira Machaca Tapia e Italy Andrea Blanco Flores han cantado número y premio y Dylan Sánchez Núñez y Judith Sañaba Mangue Ondo, extraído las bolas.

Los premios del Sorteo Extraordinario de Navidad 2025 se comenzarán a abonar desde la tarde del 22 de diciembre, cuando finalicen tanto las verificaciones de los números extraídos como los procesos informáticos, como es habitual, y hasta el 23 de marzo de 2026.

Si los premios son inferiores a 2.000 euros por cada décimo o resguardo, se pueden cobrar exclusivamente en uno de los 10.869 puntos de venta de la red comercial de Loterías, a partir de la tarde del 22 de diciembre. En este caso, el premio puede cobrarse en metálico o a través de Bizum. Los premios de un importe igual o superior a 2.000 euros se cobrarán en las entidades financieras autorizadas: BBVA y Caixabank.