El 77.715, tercer quinto premio del Sorteo de Navidad 2025, riega Tenerife, Gran Canaria y Lanzarote

MADRID 22 Dic. (EUROPA PRESS) -

El número 77.715 ha resultado agraciado con el tercero de los ocho quintos premios del Sorteo Extraordinario de Lotería de Navidad, dotado con 60.000 euros a la serie.

El número fue cantado a las 11.06 horas en el segundo alambre de la quinta tabla y ha caído en las islas de Tenerife, Gran Canaria y Lanzarote.

En el caso de Tenerife lo ha hecho en la gasolinera de Granadilla de Abona y en punto de venta en Puerto de la Cruz, en Lanzarote, en el municipio de Yaiza, y en Gran Canaria, en San Bartolomé de Tirajana --cuaro décimos en total--.

Los premios del Sorteo Extraordinario de Navidad 2025 se comenzarán a abonar desde la tarde del 22 de diciembre, cuando finalicen tanto las verificaciones de los números extraídos como los procesos informáticos, como es habitual, y hasta el 23 de marzo de 2026.

Si los premios son inferiores a 2.000 euros por cada décimo o resguardo, se pueden cobrar exclusivamente en uno de los 10.869 puntos de venta de la red comercial de Loterías, a partir de la tarde del 22 de diciembre. En este caso, el premio puede cobrarse en metálico o a través de Bizum. Los premios de un importe igual o superior a 2.000 euros se cobrarán en las entidades financieras autorizadas: BBVA y Caixabank.