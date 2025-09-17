Abierto el plazo para solicitar las Becas de Inmersión Lingüística del Cabildo de Tenerife

Archivo - El Cabildo de Tenerife activa un programa de becas para la inserción laboral de personas en situación de vulnerabilidad - CABILDO DE TENERIFE - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Cabildo de Tenerife, a través de la Consejería de Educación, ya ha convocado el programa de Becas de Inmersión Lingüística, que permitirán que 340 escolares de la isla cursen estudios en el extranjero durante los cursos 2026/2027/2028.

El plazo para presentar las solicitudes finaliza el próximo 13 de octubre, según ha asegurado la corporación insular en una nota.

"Gracias a esta financiación pública sin precedentes, se garantiza que estudiantes con talento y esfuerzo puedan acceder a experiencias internacionales que de otra forma estarían fuera de su alcance, eliminando barreras económicas y promoviendo la igualdad de oportunidades", ha remarcado la presidenta insular, Rosa Dávila.

El programa de Inmersión Lingüística está dirigido a alumnado de 3º y 4º de ESO, contempla tres modalidades de estancias internacionales (anuales, trimestrales y Bachillerato Dual) en países de referencia para la enseñanza de idiomas como Estados Unidos, Canadá, Irlanda y Francia.

En concreto, las becas destinadas para el Bachillerato Dual Internacional, orientado al alumnado de 1º y 2º de Bachillerato, permiten obtener una doble titulación (bachillerato español y estadounidense o canadiense) a lo largo de dos cursos académicos.

La cuantía mínima por estudiante es de 8.500 euros y la máxima puede llegar a 17.500 euros por alumnos. La convocatoria estará abierta hasta el próxima 13 de octubre.