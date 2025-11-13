La ablación mediante campo pulsado en fibrilación auricular permite tratar a 100 pacientes en el Insular de Gran Canaria

Profesionales de cardiología del Complejo Hospitalario Universitario Insular-Materno Infantil, en Las Palmas de Gran Canaria - HOSPITAL UNIVERSITARIO INSULAR-MATERNO INFANTIL

El Hospital Universitario Insular de Gran Canaria, dependiente del Complejo Hospitalario Universitario Insular-Materno Infantil, ha tratado ya a más de 100 pacientes con la técnica de ablación mediante campo pulsado en el tratamiento de la fibrilación auricular, la arritmia más frecuente entre la población.

Este hecho, según señala el hospital en nota de prensa, consolida el avance de la tecnología de campo pulsado como técnica innovadora en el abordaje de esta arritmia, así como permite situar al Hospital Universitario Insular de Gran Canaria como uno de los referentes, a nivel nacional en la aplicación de innovaciones en electrofisiología para la fibrilación auricular.

Con el uso de esta tecnología, los pacientes del hospital tienen opciones de tratamiento "más avanzadas, mínimamente invasivas y con mejores resultados".

El médico especialista del servicio de Cardiología en el Complejo Hospitalario Universitario Insular-Materno Infantil, Federico Segura, expuso que el uso de este tipo de tecnología "está permitiendo tratar la fibrilación auricular con buenos resultados y garantías de seguridad".

Añadió que se utiliza esta técnica en casos que "presentan síntomas más severos o que no responden al tratamiento", demostrando los resultados una "alta seguridad" al tiempo que logra un "gran control del ritmo cardiaco". Se trata, matizó, de una tecnología que "ofrece precisión y eficacia".

En la fibrilación auricular, las células miocárdicas de las venas pulmonares y la aurícula izquierda generan descargas eléctricas anómalas que alteran el ritmo sinusal, explicó, y, en consecuencia, "se produce un ritmo cardíaco irregular".

En este sentido, señaló que la ablación por campo pulsado "permite actuar directamente sobre las células miocárdicas que provocan un ritmo anómalo de forma selectiva, sin afectar al resto de estructuras cardíacas", de ahí que esta tecnología "suponga un importante" avance en el cuidado de enfermedades cardiovasculares.

Segura apuntó que gracias a este procedimiento los pacientes "experimentan una mejora" en su ritmo cardíaco que conlleva una reducción de los síntomas como palpitaciones y fatiga, por lo que su "calidad de vida mejora notablemente al hacer frente a la fibrilación auricular con mayor control, menos limitaciones en sus actividades diarias y una disminución" del riesgo de complicaciones asociadas a esta arritmia.

"Al mejorar su salud cardiovascular, también ganan en capacidad funcional, energía y autonomía, lo que repercute directamente en su bienestar general", apostilló.

La fibrilación auricular (FA) indican que es la arritmia cardíaca más frecuente, afectando a más de 11 millones de personas en Europa. Esta patología multiplica por cinco el riesgo de accidente cerebrovascular y duplica la mortalidad, subrayando la necesidad de contar con soluciones terapéuticas innovadoras que permitan un abordaje "más eficaz y seguro".

En este sentido, la ablación con catéter es un procedimiento realizado por los especialistas en electrofisiología para tratar trastornos del ritmo cardíaco, como la fibrilación auricular. Se trata de una opción de tratamiento mínimamente invasiva que interrumpe las señales eléctricas irregulares del corazón.

Tradicionalmente este procedimiento se ha realizado mediante radiofrecuencia (calor) o crioablación (frío). Sin embargo, la ablación por campo pulsado representa un "avance significativo" al emplear energía eléctrica no térmica para actuar de forma selectiva sobre el tejido responsable de la arritmia, reduciendo el riesgo de dañar estructuras circundantes como el esófago o el nervio frénico.

Con esta técnica, dijo, se consigue el aislamiento eléctrico de cada vena pulmonar (objetivo principal de la ablación) en pocos segundos, mientras que con otras técnicas requiere de varios minutos. Por tanto, defienden que se trata de una técnica "efectiva, segura, rápida y reproducible, que disminuye de forma significativa" el tiempo del procedimiento.