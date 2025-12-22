La aerolínea low-cost Transavia Francia estrena conexión entre Gran Canaria y Burdeos

La aerolínea low-cost Transavia Francia - CEDIDO POR TRANSAVIA FRANCIA

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 22 Dic. (EUROPA PRESS) -

La aerolínea Transavia Francia, la low-cost grupo Air France-KLM de, ha estrenado el pasado sábado una nueva conexión directa semana entre la isla de Gran Canaria y la ciudad de Burdeos.

Según informa la compañía en un comunicado, los billetes ya están a la venta con tarifas desde 39 euros, mientras que los vuelos estarán disponibles hasta finales de marzo de 2026.

Con esta incorporación, la aerolínea suma cinco destinos operados desde Gran Canaria, ya que en la actualidad es posible volar con Transavia Holanda a Ámsterdam, Eindhoven y Róterdam/La Haya, y con Transavia Francia a París y, desde ahora, también a Burdeos.

Al respecto, el consejero de Turismo del Cabildo de Gran Canaria, Carlos Álamo, ha dicho que la isla "ha realizado un esfuerzo importante en los últimos años para ganar presencia en el mercado francés y este ha respondido de manera muy positiva, situando nuestro destino entre sus principales preferencias".

"La apuesta de Transavia con Gran Canaria es decidida e importante, porque recupera una ruta con Burdeos histórica para nosotros, que hace tiempo que no teníamos, nos conecta con una parte esencial del cliente francés, nos ofrece una mayor estabilidad en el mercado y ofrece nuevas posibilidades de viaje al residente grancanario", afirmó.