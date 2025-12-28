Los aeropuertos canarios operarán unos 1.370 vuelos en el último domingo de 2025

Archivo - Varias personas con maletas, en el Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, a 1 de agosto de 2025, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE 28 Dic. (EUROPA PRESS) -

Los aeropuertos canarios operarán unos 1.370 vuelos en el último domingo del año, 40 más que en la misma jornada de 2024 (1.330). En total, durante estas fiestas, Canarias operará hasta 24.827 vuelos hasta el 7 de enero, es decir, 1.708 más que el año anterior (23.119).

Según datos facilitados por Aena, el mayor número de operaciones de hoy en el archipiélago canario se registrarán en el Aeropuerto de Gran Canaria, con un total de 414 vuelos, 172 de ellos internacionales. Le seguirá el Aeropuerto Tenerife-Sur, con 245 vuelos (32 nacionales y 213 internacionales).

Esta programación está sujeta a los cambios que puedan producirse en la operativa de las diferentes compañías aéreas en función de las diferentes situaciones que se presenten.