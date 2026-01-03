Los aeropuertos canarios operarán 2.794 vuelos en el primer fin de semana de 2026, un 7,4% más que un año antes

Viajeros en el Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, a 19 de diciembre de 2025, en Madrid (España). - Gabriel Luengas - Europa Press

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA MADRID 3 Ene. (EUROPA PRESS) -

La red de aeropuertos canarios de Aena prevé operar un total de 2.794 vuelos en este primer fin de semana de 2026, entre este sábado y el domingo, 4 de enero, lo que supone un 7,4% más que un año antes, cuando fueron 2.600 operaciones.

Según datos facilitados por el gestor aeroportuario, en estos dos días, el mayor número de operaciones se registrarán en el Aeropuerto de Gran Canaria con un total de 837 vuelos, por delante de Tenerife-Sur (569), Lanzarote (454), Tenerife-Norte (418), Fuerteventura (340), La Palma (132), El Hierro (28) y La Gomera (16).

Además, estas jornadas supondrán también el último fin de semana del periodo navideño, antes del último festivo nacional, el día de Reyes del 6 de enero, con la consiguiente operación retorno.

Mientras, en el conjunto de España, habrá este fin de semana 10.943 vuelos, un 5,5% más que un año antes, según los datos facilitados a Europa Press por el gestor aeroportuario.

En concreto, los tres aeropuertos con más operaciones durante estos dos días serán el de Adolfo Suárez Madrid-Barajas, el de Barcelona-El Prat y el de Málaga-Costa del Sol. En concreto, la capital española se encuentra a la cabeza de los movimientos aéreos con 2.161.

A continuación, le siguen el aeródromo catalán, que operará un total de 1.831 movimientos previstos, mientras que el aeropuerto de malagueño programará un total de 873 operaciones. Cierran la lista el aeródromo de Gran Canaria y el de Palma de Mallorca, que registrarán un total de 837 y 693 vuelos, respectivamente.

En total, durante el periodo navideño se prevén 101.793 vuelos, entre el pasado 19 de diciembre y el próximo 7 de enero de 2026, una cifra un 7,8% superior a la de 2024, con un día nacional.

Con respecto a otra fecha señalada para este periodo, el próximo el día de Reyes, 6 de enero, contará con 4.595 movimientos, 24 operaciones menos frente a 2024.

La programación de vuelos está sujeta a los cambios que puedan producirse en la operativa de las diferentes compañías aéreas en función de las diferentes situaciones que se presenten.