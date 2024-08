Los afectados por el accidente de Spanair presentan la Fundación Aérea A20 en el 16 aniversario de la tragedia

A partir de este año la conmemoración de los actos de recuerdo serán privados



MADRID, 20 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de Afectados del Vuelo JK5022 (AVJK5022) ha presentado este martes en Madrid la nueva Fundación A20 de Seguridad Aérea en el 16º aniversario del accidente, que dejó 154 víctimas mortales y 18 heridos en una de las mayores tragedias aéreas que han sucedido en España.

En rueda de prensa, su presidenta, Pilar Vera, ha afirmado que la asociación no va a desaparecer porque "hay cuestiones pendientes por resolver, pero con el tiempo su espacio lo ocupara la Fundación A20 de Seguridad Aérea", que aspira a ser un referente en seguridad en materia de aviación civil.

"La fundación recogerá el legado de estos 16 años, tanto a nivel nacional como internacional, de la asociación para mejorar la seguridad en el transporte aéreo, los derechos de los pasajeros, investigación y prevención de accidentes aéreos, asistencia a víctimas y familias, o equilibrio entre las aseguradoras y afectados, entre otras cuestiones esenciales en la aviación civil", ha asegurado Vera.

Durante su intervención, la presidenta de AVJK5022 ha explicado que la fundación surge con el objetivo de asegurar el futuro del trabajo que hasta ahora ha liderado.

Además, ha declarado que confía en que "la credibilidad de estos 16 años de trabajo esforzado y continuo atraiga a todas las instituciones, entidades, colectivos y asociaciones del sector para formar parte de este gran proyecto formado por ciudadanos y profesionales de la sociedad civil comprometidos con la seguridad aérea".

Por otro lado, uno de los patronos de la fundación que ha comparecido en la rueda de prensa, Víctor Manuel Aguado, representante permanente de España en el Consejo de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), ha subrayado algunos aspectos de la fundación, entre ellos que se tratará de una entidad sin ánimo de lucro con sede en Madrid.

"La misión será promover una cultura preventiva para reducir los riesgos y prevenir los accidentes, teniendo siempre al ser humano en el foco de atención", ha indicado, tras resaltar que el 70% de los españoles ha utilizado el avión para irse de vacaciones este verano.

También ha mencionado que la entidad tratará de ocupar "ese espacio intermedio" entre los diferentes agentes implicados en la aviación a nivel nacional e internacional, destacando que se contribuye "desde la sociedad civil, que da plena independencia para decir cualquier cosa basada en el rigor y la profesionalidad".

Asimismo, otro de los patronos que ha atendido a los medios, Eduardo Gavilán, ha desglosado la estructura que constituirá la fundación, que consistirá en un área técnica formada por expertos que se encargarán de la "difusión de la cultura de seguridad", y también contará con una sección dedicada a la asistencia de las víctimas, supervivientes y familias, que también podrán disponer de atención psicológica.

Un aspecto que ha querido destacar Gavilán es el de la comunicación, ya que ha sostenido que es preciso "comunicar mejor", por lo que es una cuestión en la que la fundación "insistirá mucho". También ha querido transmitir que la entidad será "una fuente fiable a la que recurrir" en este tipo de casos.

Por último, la secretaria general de la asociación y tesorera de la nueva fundación, Henar Guerrero, ha querido enfatizar que la fundación busca crear "un nuevo espacio en el que todas las personas relacionadas con la aviación civil tengan un lugar al que recurrir en busca de soluciones", por lo que desde la organización se aspirará a la "proactividad y prevenir accidentes".

LOS ACTOS DE HOMENAJE DE LA TRAGEDIA EN MADRID SERÁN PRIVADOS DESDE ESTE AÑO

Por otro lado, Vera ha anunciado que a partir de este año la conmemoración de los actos de recuerdo en cada aniversario del accidente de Spanair serán privados, ya que así se decidió por parte de la mayoría de socios en la asamblea general de la AVJK5022 del pasado 31 de mayo.

La presidenta de la asociación ha justificado esta decisión haciendo referencia a las "secuelas psicológicas" que están padeciendo los afectados de la tragedia. "Seguiremos recordando a nuestros seres queridos cada 20 de agosto, pero ahora de manera privada", ha concluido Vera durante la rueda de prensa.

Por otro lado, en Las Palmas las familias grancanarias del vuelo JK5022 de Spanair han homenajeado este martes a las víctimas del accidente aéreo por el 16º aniversario con dos ofrendas florales: una de ellos en el Monumento El Cubo, ubicada en la zona de la Puntilla de la Playa de Las Canteras; y otra en la Plaza de La Memoria de la capital canaria.

En declaraciones a los medios de comunicación, el vocal de la Junta Directiva de la Asociación de Afectados del Vuelo JK5022, Federico Sosa, ha señalado que este año se ha intentado que los actos sean más para las familias y algo más íntimo que en otros aniversarios.

Sosa apuntó que estos 16 años han supuesto un camino "duro" para poder demostrar que el avión no llegó a la isla, no porque fuera culpa del piloto, "sino porque se produjeron una serie de fatales errores y una cadena de irresponsabilidades que condujeron a que ese avión, que no tenía que haber estado en vuelo, volara y con las consecuencias que todos conocemos".

El legado de la Asociación de Afectados del Vuelo JK5022 a la sociedad será la Fundación 20 de Agosto de Seguridad en Vuelo ha señalado. "Es una Fundación que va a luchar por el tema de la seguridad, por la investigación, por el desarrollo de políticas que implementen una mejora en la seguridad en el vuelo", observó.

Aquí, hizo especial hincapié en que la lucha siempre ha sido por honrar a la víctimas trabajando por la seguridad y para que lo que ellos vivieron, "tanto en atención como las consecuencias posteriores, no lo vuelvan a vivir otras familias o otras personas".