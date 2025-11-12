La AGE busca sensibilizar contra la violencia de género con una campaña en guaguas de Lanzarote

Campaña contra la violencia de género en guaguas de Lanzarote - DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN CANARIAS

ARRECIFE (LANZAROTE), 12 (EUROPA PRESS)

La Dirección Insular de la Administración General del Estado (AGE) en Lanzarote ha impulsado una nueva campaña de sensibilización contra la violencia de género, que recorrerá la isla hasta el próximo mes de enero.

En concreto, la campaña irá en la guagua de la línea 03 de IntercityBus, que conecta Costa Teguise, Arrecife, Playa Honda y Puerto del Carmen, según ha informado la Delegación del Gobierno en Canarias en nota de prensa.

La iniciativa ha sido presentada por el director insular en Lanzarote, Pedro Viera, siendo esta una campaña financiada con fondos del Pacto de Estado contra la Violencia de Género y a través de la que se ha vestido la guagua de la línea 03 de IntercityBus bajo el lema 'Nos queremos Vivas' y con la información relativa al teléfono de asistencia a víctimas de violencia de género 016.