Una agente de la Policía Canaria denuncia a cuatro mandos, que tendrán que declarar ante un tribunal

Archivo - Agentes de la Policía Canaria - POLICÍA CANARIA - Archivo

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 20 Feb. (EUROPA PRESS) -

Una agente de la Policía Canaria ha denunciado a cuatro mandos, que han sido citados en calidad de investigados para prestar declaración en la plaza Nº4 del Tribunal de Instancia de Las Palmas de Gran Canaria, según ha informado la Consejería regional de Seguridad, si bien no especifica por qué presuntos delitos han sido llamados a declarar los efectivos.

Ante esta situación, explica la consejería, la Dirección General de Seguridad ha abierto información reservada a cuatro mandos del Cuerpo General de la Policía Canaria después de que las citaciones se recibieron el 10 de febrero en el correo electrónico del citado cuerpo policial, siendo trasladadas por su contenido a la Unidad de Planificación a Asuntos Internos.

Posteriormente, el 13 de febrero, Asuntos Internos propone abrir información reservada para recabar información.

Señalan que al tratarse de una denuncia presentada por una agente de la Policía Canaria contra otros agentes y, con la información disponible hasta ahora, la Dirección General "ordenará el traslado de los mandos a otra unidad, así como la garantía de que no coincidirán con la denunciante en los mismos horarios".

Finalmente apuntan que en el caso de que los hechos denunciados hubiesen tenido lugar durante la prestación del servicio, el Gobierno de Canarias estudiará la posibilidad de personarse en el caso.