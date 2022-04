Albares garantiza que habrá un representante de Canarias en la comisión con Marruecos de delimitación de las aguas

El ministro reivindica los beneficios del acuerdo con Marruecos para Canarias y dice que la inmigración ha caído un 45% en marzo

MADRID, 26 Abr. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha garantizado hoy en el Senado que Canarias contará con un representante en la Comisión con Marruecos de delimitación de las aguas territoriales en la fachada atlántica, al tiempo que ha defendido que el comunicado conjunto que realizaron ambos países beneficia a Canarias.

Así lo ha afirmado esta tarde Albares ante las preguntas del senador por Canarias de la Agrupación Socialista de la Gomera, Fabián Chinea, quien ha conminado al ministro a decir si confiaba en que se cumpla la promesa de garantizar la presencia de un representante del gobierno autonómico en el grupo de trabajo que se va a crear con Marruecos sobre la delimitación de los espacios marítimos.

"Sí, le confirmo que Canarias estará plenamente asociada a ese grupo de trabajo como no puede ser de otra manera", ha respondido Albares, quien ha insistido que, aunque este asunto se negocia de gobierno a gobierno, el Ejecutivo "va a hacer los esfuerzos posibles para que Canarias esté presente".

Además, ha añadido que se lo había transmitido ya al presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, con el que ha hablado en varias ocasiones y ha adelantado también que tiene previsto viajar a esta comunidad a mediados de mayo.

"Vamos a hacer todo lo posible para que se delimite mediante un acuerdo entre ambos Estados, entre España y Marruecos, dentro del Convenio de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar", ha aclarado el ministro respecto a la citada comisión, que llevaba 15 años sin reunirse y que se acordó durante la reciente visita del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a Rabat.

El objetivo no es otro, ha agregado, que "de una vez por todas eso quede delimitado y ese espacio marítimo sea un espacio conjunto entre España y Marruecos, entre Canarias y Marruecos y no un espacio de confrontación".

Asimismo, ante las preocupaciones manifestadas por el senador canario por las prospecciones previstas por parte de Marruecos frente a sus costas y cerca de Lanzarote y Fuerteventura, el ministro ha reiterado que estas se producirán en aguas marroquíes y ha dicho que el posible impacto medioambiental será uno de los asuntos que se aborden en la citada comisión.

"Todas esas inquietudes de Canarias se van a tratar en el grupo de trabajo, también las prospecciones de hidrocarburos que yo monitoreo día a día para que no tengan ningún menoscabo para el medio ambiente de Canarias", ha aseverado Albares, que sin embargo no ha respondido a la pregunta de Chinea sobre si estas exploraciones también se van a llevar a cabo en aguas del Sáhara Occidental.

EL ACUERDO CON MARRUECOS ES BUENO PARA CANARIAS

Tanto en su respuesta a Chinea como al también senador canario Asier Antona, del PP, que también se ha interesado por esta cuestión y por el impacto que la decisión del Gobierno de respaldar el plan de autonomía marroquí para el Sáhara como "la base más sólida" para una solución, el ministro de Exteriores ha defendido la importancia que la declaración suscrita con Marruecos durante la visita de Sánchez tiene.

"Hay territorios, como Canarias, como Ceuta y Melilla, como Andalucía, que salen totalmente beneficiados de este acuerdo", ha reivindicado, haciendo especial hincapié en el hecho de que desde marzo la llegada de inmigrantes irregulares a Canarias ha caído un 45 por ciento.

"Que España tenga un diálogo franco y sincero con Marruecos solo puede ser beneficioso para Canarias" puesto que es "uno de esos territorios españoles que no tienen nada que ganar de que España y Marruecos estuvieran desconectados y no tuvieran diálogo", ha abundado, cuestionando que el senador popular no lo vea de este modo después de que haya dicho que no está "tranquilo" con lo que dice el Gobierno.

Por lo que se refiere a la posición respecto al Sáhara, Albares ha reiterado que sigue siendo la consecución de una "solución mutuamente aceptable" en el marco de Naciones Unidas y apoyar al nuevo enviado de la ONU, Staffan de Mistura, a "desencallar un conflicto que dura 46 años".

"Casi medio siglo", ha incidido, para añadir: "Yo creo que nadie en este hemiciclo quiere que llegue al siglo, pero si no hacemos algo, puede llegar al siglo".