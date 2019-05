Alonso dice que la depuración en Güímar "es un tema serio" y pide "voluntad y trabajo" a la alcaldesa y la secretaria

Publicado 16/05/2019 13:43:49 CET

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 16 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Cabildo de Tenerife, Carlos Alonso, ha dicho este jueves que la depuración en el polígono industrial del Valle de Güímar "es un tema serio" por lo que ha pedido "voluntad" a la alcaldesa, Luisa Castro (PP) y la secretaria municipal, para que se emite el informe pertinente y se convoque el Pleno que permita aprobar el convenio que vincula al Consejo Insular de Aguas con los ayuntamientos de Arafo, Güímar y Candelaria.

Alonso se ha expresado así tras el encierro protagonizado este miércoles en el Ayuntamiento de Güímar por el alcalde de Arafo, Juan José Lemes, quien exige una solución dado que el próximo día 24 expira el plazo concedido por la Viceconsejería de Medio Ambiente del Gobierno de Canarias.

"Esto no es para hacer un vídeo", ha espetado a la alcaldesa, "hay que ponerle trabajo", lo mismo que a la secretaria, que debe "priorizar" y emitir un informe "sea favorable o no", aunque todos los que constan en el expediente ya lo son.

El presidente tinerfeño ha recordado que el caso está judicializado y se corre el riesgo de que acabe con cierre de empresas y pérdida de empleos, de ahí que justifique el encierro del alcalde de Arafo por la "desesperación" ante "un problema muy grave", que está resuelto desde el punto de vista técnico y presupuestario, y solo falta la aprobación del convenio por parte del Ayuntamiento de Güímar.

Sin la aprobación del convenio, no se puede construir la Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDARI) del polígono. "Esto es una cadena y si Güímar no aprueba el convenio, no se puede seguir", ha indicado.