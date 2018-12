Alonso invita a definir "entre todos" su nuevo programa electoral

Actualizado 29/11/2018 15:00:11 CET

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Cabildo de Tenerife y candidato a la reelección, Carlos Alonso, a las puertas de una nueva convocatoria electoral, ha lanzado una campaña con la que quiere dar cuenta de la labor realizada durante estos cuatro años y explicar el camino recorrido para luego definir, "entre todos y todas", un nuevo programa electoral que marque las líneas de trabajo del Cabildo de cara al próximo mandato.

En rueda de prensa, Carlos Alonso quiso recordar que la idea central de su programa electoral hace cuatro años era 'hacer que las cosas sucedan', un programa basado en un concepto de participación y concebido a partir de un amplio proceso de escucha bajo la plataforma entretod@stenerife, "algo que hemos conseguido durante estos cuatro años", afirmó.

En esta ocasión, Carlos Alonso pretende iniciar un camino durante los próximos meses que quiere hacer "de manera conjunta y colectiva" con las personas que viven en la isla de Tenerife, pues, citando un refrán africano, "si quieres llegar más rápido, vete solo, pero si quieres llegar más lejos, vete acompañado".

Así, el objetivo de esta nueva campaña es hacer un balance de lo que ha hecho el Cabildo en este mandato por parte de todas las personas que participaron en el proceso de redacción colectiva de su programa electoral anterior. Para ello, Alonso se reunirá nuevamente con distintos colectivos para que hagan balance de lo que ha sido el cabildo en estos cuatro años en todos aquellos ámbitos en los que ha desplegado actividades.

"En ese camino voy a ir con cabeza, con corazón y con mucha ilusión, porque esa es la mejor coraza contra los ataques personales y la mejor propuesta electoral para el Cabildo en 2019", afirmó el candidato de CC.

De los proyectos que ha desarrollado en este mandato, el presidente del Cabildo ha resaltado la estrategia Tenerife 2030, que, de resultar elegido, seguirá reforzando durante los próximos cuatro años con propuestas nuevas que quiere contrastar con la ciudadanía de la isla.

De estos cuatro años, Calor Alonso dijo sentirse orgulloso del contacto personal, de que haya gente que se comprometa a mejorar la isla, y de las personas a las que el Cabildo ha ayudado.

Preguntado por las personas que le acompañarán en la lista electoral de CC al Cabildo, indicó que aún es "muy pronto" para saberlo; sin embargo, resaltó que el equipo de Coalición Canaria en el Cabildo de Tenerife es "muy bueno" y los cambios que habrá serán por circunstancias personales o porque irán en listas a otras administraciones, como es el caso del consejero Antonio García Marichal, que encabezará la candidatura de CC a la Alcaldía de Arona. En cualquier caso, quiso dejar claro que Coalición tiene una cantera de políticos y de gestores "muy buenos" para acompañarle en la Corporación insular.

Carlos Alonso también fue cuestionado sobre si el próximo mandato será el último. "Siempre he dicho que no soy un político profesional. Tengo mi vida y mi etapa en el Cabildo tiene fecha de caducidad y es muy probable que, el próximo, sea mi último mandato". De no lograr la reelección, quiso dejar claro que él estará donde los electores digan, ya sea en el gobierno o en la oposición.

"Yo no hago o digo cosas en función de si eso tiene un coste político o no. No me importa perder las elecciones, pero si no las gano, estaré donde los electores me digan. Mi perspectiva no tiene que ver con ganar elecciones, sino con construir un futuro para Tenerife", afirmó.

Durante los últimos ocho años, Alonso ha cogobernado con el PSOE y no oculta que está asistiendo "con sorpresa" a que está defendiendo la gestión del Partido Socialista en el Cabildo incluso más que el propio Pedro Martín, cabeza de lista del PSOE a la Corporación insular, "que parece que está continuamente haciendo enmiendas, incluso a la totalidad, a la gestión de sus compañeros".

Alonso reconoció que está "muy orgulloso" de la gestión que se ha hecho en el Cabildo, también la de los consejeros del PSOE, que han hecho un "buen trabajo" en todas las áreas en las que han estado. Cree que han sido "buenos gestores" y "leales" con los demás consejeros de CC.

De cara a renovar el pacto, aclara que está en manos del Partido Socialista, al que ahora ve "más de la mano" de Podemos, siendo "muletilla de la radicalidad", lo que podría dificultar llegar a un nuevo acuerdo. "Ellos tienen que aclarar si quieren estar con Podemos o estar en otro pacto", dijo.

MOVILIDAD Y RELACIÓN CON GOBIERNO Y AYUNTAMIENTOS.

También habló de movilidad, cuya mejora, apuntó Alonso, sigue pasando por que el Gobierno de Canarias lleve a cabo las obras pendientes en las autopistas del norte y del sur; por lograr un transporte público más eficiente y más barato, y por cambiar los patrones de movilidad, "algo que no hace la administración; es una tarea de todos".

En cuanto a su relación con la Consejería de Obras Públicas y Transportes, Carlos Alonso reconoció que en la primera parte del mandato había un diálogo entre el Cabildo y la Consejería en el que no lograban entenderse, pero a partir de la entrada de Pablo Rodríguez hubo un "cambio total" y trabajo de coordinación "político y técnico".

Desde su punto de vista, el problema de la Consejería tiene que ver, en un 90%, con la falta de recursos por el retraso de la firma del Convenio de Carreteras, que ha hecho que no haya dinero para hacer obras; y el 10% restante, con la capacidad técnica, no del consejero ni de los técnicos, sino de la propia Consejería, que no cuenta con suficientes técnicos para sacar adelante el volumen de trabajo que tiene, un problema que, espera, se solucione ahora que tiene recursos y capacidad.

Respecto a su relación con el Gobierno de Canarias, destacó que el Ejecutivo de Fernando Clavijo es el "más cabildista" que ha habido porque "quiere trabajar con los cabildos", poniendo como ejemplo el Fdcan, que ha permitido financiar obras en todas las islas, o la dependencia, cuyos convenios han posibilitado ampliar el número de plazas sociosanitarias para personas dependientes.

Carlos Alonso también consideró "muy buena" su relación con los ayuntamientos. En este sentido, recordó que existe el Marco Estratégico de Desarrollo Insular (MEDI), que contempla 36 acciones y que ha contado con el consenso de los 31 municipios.