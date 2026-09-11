Álvarez de Toledo señala que la lucha por la democracia en Venezuela "sigue siendo muy difícil"

Inauguración de la sede del PP Unión Canaria-Venezolana en Las Palmas de Gran Canaria - PP DE CANARIAS

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

La portavoz adjunta del Grupo Popular en el Congreso de los Diputados, Cayetana Álvarez de Toledo, ha señalado este viernes que la lucha por la democracia en Venezuela "ha sido y sigue siendo muy difícil".

Álvarez de Toledo ha realizado estas declaraciones en el acto de inauguración de la sede de la Unión Canaria-Venezolana del Partido Popular de Canarias en Las Palmas de Gran Canaria, donde también han estado el presidente del PP de Canarias y vicepresidente del Gobierno regional, Manuel Domínguez; y el presidente del PP de Gran Canaria, Carlos Sánchez, junto a representantes de la comunidad venezolana en la isla, según ha informado el PP en nota de prensa.

En este sentido, la diputada celebró que la comunidad venezolana cuente ya con un espacio propio de encuentro y apoyo en Canarias, valorando que iniciativas como la Unión Canario-Venezolana "sirvan de puente" entre ambas orillas del Atlántico.

"La lucha por la democracia en Venezuela ha sido y sigue siendo muy difícil. No se ha alcanzado todavía la democracia y tenemos que empujar todos los que estamos en la vida pública para que esa transición se culmine", apuntilló de forma contundente en relación al estado de la transición democrática en Venezuela

Consideró que el proceso "todavía" está "en marcha" y exige del Partido Popular una "presión constante desde todas" las instancias posibles.

Asimismo Álvarez de Toledo ha reclamado también el regreso a Venezuela de los exiliados políticos y civiles, y en particular de María Corina Machado, a quien situó como condición para dar por cerrada la transición.

Añadió que "no se entiende una transición a la democracia sin María Corina Machado en su país, sin todos los exiliados políticos y civiles de vuelta en Venezuela". En este marco, defendió que cualquier recuperación del país debe asentarse primero sobre bases democráticas sólidas porque "no puede haber salud económica ni prosperidad en Venezuela si no hay antes salud democrática y salud política".

El Partido Popular, apuntó, "continuará defendiendo, desde el Congreso y desde cualquier foro internacional al alcance, un calendario político" que permita la celebración de elecciones libres "cuanto antes, sin condicionamientos ni plazos abiertos".

"Entre democracia y cleptocracia, siempre con la democracia y con la libertad", concluyó al tiempo que mandó un mensaje de ánimo y esperanza a los venezolanos, reiterando que el Partido Popular seguirá acompañando su causa mientras dure.

Por su parte, el presidente del PP de Canarias, Manuel Domínguez, recordó los vínculos que unen al archipiélago con Venezuela, presentes en la historia de miles de familias canarias que durante décadas cruzaron el Atlántico en una u otra dirección.

En este sentido, indicó que desde el archipiélago "no pueden mirar hacia otro lado" ante lo que atraviesa el país sudamericano. "Para nosotros, Venezuela, que antes era la octava isla, hoy es la novena isla y no podemos darle la espalda", dijo.

Domínguez recordó también la iniciativa parlamentaria impulsada por su partido para pedir al Gobierno de España que recupere la residencia temporal por motivos humanitarios para los venezolanos afectados por el terremoto, una medida que "responde a una necesidad real y urgente de una parte de la comunidad venezolana en Canarias", dijo.

"Estamos aquí para escucharles, para hacer nuestras sus propuestas y defenderles donde tenemos que hacerlo, en las administraciones públicas", afirmó.

Finalmente, el presidente del PP de Gran Canaria, Carlos Sánchez, ha subrayado la "importancia" de que España mantenga su compromiso con quienes en Venezuela "siguen defendiendo la democracia", al tiempo que mostró su "satisfacción por poder compartir" la jornada con una comunidad venezolana "profundamente vinculada a Canarias por la historia, la cultura y los lazos familiares".