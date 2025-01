AMP.- Pedro Martín no se presentará a su reelección como secretario general del PSOE en Tenerife en el Congreso de abril

SANTA CRUZ DE TENERIFE 18 Ene. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de Tenerife celebrará su congreso insular a lo largo del mes de abril, al que arribará como "la principal fuerza" al estar en 19 de los 31 gobiernos locales de la isla, ocasión en la que su secretario general, Pedro Martín, no se presentará a su reelección, han podido confirmar a Europa Press fuentes cercanas al partido.

La formación política ha dado este sábado el inicio a su proceso congresual para la elección de la nueva Comisión Ejecutiva Insular, que tendrá lugar el próximo mes de abril, según han aprobado este sábado en el Comité Insular como la Ejecutiva en Santa Cruz de Tenerife.

Así, en ese Comité Insular, Martín ha comunicado a la formación socialista en Tenerife, y por sorpresa, el anuncio de que no se presentará a su reelección como secretario general de la formación.

En un comunicado, en el que Martín no ha trasladado esta decisión, el secretario general de los socialistas tinerfeños ha valorado que el PSOE en la isla arribará al congreso como "principal fuerza", dado que está en 19 de 31 gobiernos locales.

De ellos, en ocho con mayoría absoluta, siete con mayoría relativa y cuatro como parte del gobierno. En otros cuatro está en la oposición, pese a ser la fuerza más votada.

UN RELEVO TRAS 7 AÑOS

"LLegamos a un momento en el que tiene que haber, también, procesos de cambio. Mi intención es no presentarme de nuevo a la secretaría general insular", ha expresado Martín esta tarde en un vídeo facilitado a los periodistas por la formación socialista.

Así, ha proseguido Martín, "ahora entramos en un proceso nuevo, en el que hay que seguir apostando por esas mayorías, por algo en lo que me he empeñado durante todo el tiempo en el que he sido secretario general, que es la unidad del PSOE de Tenerife".

Y es ahora, ha dicho, cuando se da "la posibilidad de que haya un relevo", después de dos mandatos y 7 años, con la ilusión de que se defiende "el mejor proyecto para Tenerife, sin duda para Canarias y para nuestro país", ha culminado.

Pedro Martín ha recordado que, además, el Partido Socialista en Tenerife ha ganado todas las elecciones desde las últimas municipales, siendo el que ha contado con más respaldo popular en los comicios al Cabildo y al Parlamento de Canarias (en la lista regional), así como al Congreso de los Diputados y al Parlamento Europeo.

En las elecciones al Senado, además, resultaron elegidos, en listas abiertas, tanto Pedro Martín, como candidato con más sufragios en la circunscripción insular, como Marta Arocha.

Martín ha explicado que "estamos preparando un proceso que se ha iniciado ya a nivel nacional, que también tendrá lugar en Canarias el próximo fin se semana con Ángel Víctor Torres. Y, a partir de ahí, desde que finalice ese proceso, iniciaremos el Congreso Insular de Tenerife. No solo para el nombramiento de cargos de la nueva Ejecutiva, sino para renovar el proyecto del Partido Socialista".

"No hay sino que ver el resultado en los ayuntamientos. Con esta fuerza, que no es solo orgánica sino también social, es con la que queremos llegar al próximo congreso, con una propuesta renovada y para seguir liderando el proyecto político y social de nuestra isla", ha dicho.