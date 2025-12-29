El 'Año Nuevo' traerá un frente atlántico de lluvias a Canarias

Archivo - Carretera cortada en la cumbre de El Hierro por el paso de la borrasca 'Claudia' - CABILDO DE EL HIERRO - Archivo

MADRID 29 Dic. (EUROPA PRESS) -

Las lluvias cesarán en la última semana de 2025, por lo que el año se despedirá con frío y sin lluvias, aunque el Año Nuevo llegará acompañado de un frente de precipitaciones en Canarias, que podrían llegar a Península al día siguiente, el viernes 2 de enero, según ha avanzado el portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), Rubén del Campo.

Así, el jueves llegarán frentes asociados a borrascas atlánticas con lluvias en Canarias con intensidad localmente fuerte, que podrán llegar al día siguiente a buena parte de la Península. En cualquier caso, las temperaturas serán más altas y la nieve quedará acotada a las montañas.

Del Campo ha recordado que el pasado fin de semana ha estado marcado por abundantes precipitaciones en zonas del sur de Andalucía y del área mediterránea. Además, se llegaron a activar avisos rojos en zonas de la Comunidad Valenciana, Murcia y la provincia de Málaga.

Por ejemplo, en Carcagente (Valencia), el domingo 28 se recogieron 179 litros por metro cuadrado (l/m2), de los que 143 l/m2 cayeron en tan sólo seis horas, según datos de la red de AEMET. El mismo domingo, en la localidad murciana de Abanilla cayeron 85 l/m2, de los cuales 67 l/m2 se registraron en apenas una hora.

Asimismo, el sábado 27 en Málaga --la provincia más afectada por estas lluvias, como ha apuntado Del Campo-- se registraron 77 l/m2 en menos de seis horas en la ciudad de Marbella, de los cuales 45 litros se registraron en solo una hora, por lo que este lunes continuarán los chubascos localmente muy fuertes en el área mediterránea peninsular y en Baleares.

A partir del martes 30 de diciembre y hasta el viernes 2 de enero, el clima en España estará marcado por "la estabilidad con cielos poco nubosos y heladas en amplias zonas del interior", según Del Campo. Sin embargo, también ganarán protagonismo los bancos de niebla, que serán "densos y persistentes en zonas de valles y en las mesetas", ha añadido.

En concreto, el martes habrá pocas lluvias en España, salvo en el Cantábrico y en puntos de Islas Baleares, pero en general serán débiles. Así, continuará el descenso de las temperaturas nocturnas, como consecuencia de unos cielos más despejados por la presencia del anticiclón, mientras que las heladas se extenderán por zonas de montaña, como también por el norte y centro de la Península.

A su vez, volverán a aparecer bancos de niebla en amplias zonas del interior, que serán densas, persistentes y que --junto a las bajas temperaturas y en especial en la meseta norte-- podrían generar placas de hielo (engelantes), en cuyo caso podrán provocar problemas en el tráfico rodado.

Además, las temperaturas serán muy bajas todo el martes. En Zamora, Palencia o Valladolid, por ejemplo, está previsto que estas nieblas permanezcan durante buena parte del día y difícilmente alcanzarán los 5ºC de temperatura máxima.

Del Campo ha señalado que lo más probable es que la situación sea similar el miércoles 31 de diciembre, día de Nochevieja, así como el jueves 1 de enero, Año Nuevo. Por ello, espera que el tiempo será estable y casi sin lluvias, aunque las heladas continuarán en buena parte del norte, centro y este de la Península acompañadas de bancos de niebla que serán densos y persistentes en zonas de valles y mesetas, con posibilidad de que formen placas de hielo.

Aunque en Canarias los días previos habrán sido tranquilos, el jueves llegará un frente de lluvias generalizadas que serán localmente fuertes y persistentes en las islas de Santa Cruz de Tenerife.

Del Campo ha advertido de que aún persiste incertidumbre para la predicción del viernes día 2 de enero, por lo que aún no está claro si este frente llegará a la Península. En caso de que así fuera, las lluvias se concentrarán en el oeste y centro peninsular, que podrían ser localmente intensas en Andalucía Occidental.

En este sentido, el portavoz de AEMET ha señalado que lo más probable es que las temperaturas suban notablemente, ya que el aire llegará templado desde el Atlántico. Además, la nieve quedará acotada a las montañas, al igual que las heladas, pero estas desaparecerán de la mayor parte del país.

EL PRIMER FIN DE SEMANA DEL 2026 SERÁ LLUVIOSO

Por su parte, eltiempo.es ha señalado que el primer fin de semana de 2026 estará dominado por una borrasca profunda con lluvias abundantes y viento en la fachada atlántica, en especial en Canarias y el noroeste peninsular, que serán las zonas más afectadas por las precipitaciones y el temporal marítimo asociado.

La borrasca comenzará a notarse en las primeras horas del Año Nuevo, con la entrada de precipitaciones desde el Atlántico por sucesivos frentes, por lo que el jueves tendrá abundante nubosidad baja en ambas mesetas, Galicia y el tercio oriental peninsular, donde se formarán brumas y nieblas matinales que tenderán a levantar a lo largo del día.

Sin embargo, el avance de frentes atlánticos comenzará a dejar huella este jueves, con nubosidad alta y el progresivo aumento de la cobertura nubosa en el oeste, donde no se descarta alguna precipitación débil.

Además, eltiempo.es ha detallado que uno de los frentes atlánticos afectará a Canarias este jueves con cielos nubosos o cubiertos y precipitaciones generalizadas, acompañadas de tormenta. Las lluvias podrán ser localmente intensas, sobre todo en las islas montañosas y en las vertientes sur y oeste, mientras que en el extremo oriental del archipiélago serán menos probables.

El primer fin de semana del año estará dominado por una borrasca profunda que se desplazará desde el Atlántico hacia el entorno de la Península Ibérica, mientras que las altas presiones se retiran progresivamente y sus frentes asociados comenzarán a entrar por el oeste peninsular.

En líneas generales, se espera más nubosidad y precipitaciones, que llegarán primero a Galicia, oeste de Castilla y León, Extremadura y Andalucía occidental, y que después se extenderán por el centro y el norte. No obstante, las lluvias podrán ser localmente intensas y persistentes en el noroeste y fachada atlántica, acompañadas de rachas de viento fuertes, temporal marítimo en las costas atlánticas y una cota de nieve relativamente alta, que descenderá tras el paso del frente, con posibles nevadas en sistemas montañosos.

UNA SEMANA DE FRÍO Y NIEBLAS

Al mismo tiempo, Meteored ha hecho hincapié en las heladas, que ganarán intensidad y extensión en Nochevieja y, especialmente, en Año Nuevo, con temperaturas por debajo de lo habitual y valores cercanos a los -5 °C en zonas del interior como Soria. Además, el portal ha destacado que las nieblas serán localmente persistentes y engelantes.

Por su parte, Canarias quedará al margen del ambiente estable, ya que el jueves el archipiélago podría verse afectado por un frente muy activo, así que no descarta un nuevo episodio de nieve en el Teide, aunque a cotas más altas que en días anteriores.

Meteored prevé que a partir del viernes el tiempo podría cambiar de forma significativa con la llegada de una borrasca atlántica al oeste peninsular, que cruzará España durante el fin de semana, lo que favorecería la interacción entre aire templado de origen subtropical y masas de aire frío polar o ártico sobre la Península, una combinación que en otras ocasiones ha dado lugar a episodios destacados de lluvia y nieve.

No obstante, el portal ha matizado que aún existe incertidumbre sobre la trayectoria exacta de la borrasca y la intensidad de este "choque". Además, aún no descarta un posterior descenso térmico que permita la aparición de nieve a cotas relativamente bajas para el próximo día lunes 5 de enero y el día de Reyes.