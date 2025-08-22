ANPE urge al Gobierno regional a replantear el actual protocolo ante el riesgo suicida, que es "engorroso e inaplicable"

SANTA CRUZ DE TENERIFE 22 Ago. (EUROPA PRESS) -

ANPE, primera fuerza sindical entre el profesorado de la enseñanza pública no universitaria a escala estatal y autonómica, urge a las consejerías de Educación y Sanidad del Gobierno de Canarias a replantear el protocolo de intervención ante riesgo suicida en instituciones educativas de Canarias de cara al curso 2025-2026, debido a que el actual documento es "engorroso e inaplicable" en algunos aspectos.

En una nota, la organización sindical ha recordado que hay aportaciones relevantes del profesorado a las que se continúa sin dar respuesta a falta de apenas dos semanas para que comiencen las clases, a pesar del compromiso adquirido en ese sentido por la administración en la mesa técnica celebrada el 8 de abril.

El presidente autonómico de ANPE, Pedro Crespo, ha señalado que el protocolo vigente "es engorroso e inaplicable" en algunos aspectos y, por lo tanto, "no está bien adaptado a las particularidades de los centros educativos ni a la realidad del trabajo del personal docente en el día a día".

Asimismo, ha puntualizado que el documento asigna al profesorado funciones "muy delicadas" que, por su naturaleza, corresponden al ámbito de los profesionales sanitarios especialistas en salud mental; entre ellas, y de manera señalada, la evaluación del nivel de riesgo suicida.

En ese sentido, Crespo echa en falta una mayor implicación de la Consejería de Sanidad en este asunto. Por ello, insiste en la propuesta de ANPE de que se conformen equipos de profesionales sanitarios en todas las islas que estén especializados en la actuación ante riesgo suicida en los centros educativos.

"Si se crearan estas unidades, los centros podrían contactar directamente con ellas cuando se dé un posible caso para que acuda e intervenga en el mismo día", ha explicado el presidente autonómico de ANPE.

Para el presidente de ANPE Canarias, la forma en que está planteado actualmente el protocolo favorece que se ponga la carga de la responsabilidad sobre el profesorado ante situaciones para las que este no está preparado. Así, recalca que el personal docente está dispuesto a colaborar y a formarse para afrontar los posibles casos de la mejor manera posible, pero sin invadir el campo de los especialistas en salud mental en un asunto tan delicado para la vida del alumnado.

Crespo ha recordado que, en una encuesta impulsada por el sindicato, el propio profesorado ha señalado diferentes deficiencias en el documento, como la falta de claridad en su redacción y su excesiva complejidad.

Ha insistido, por ello, en la necesidad de que el Gobierno lo lleve a negociación con la representación del personal docente lo antes posible, para que el nuevo protocolo pueda estar vigente en el primer trimestre del curso 2025-2026.