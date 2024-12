La APLP mantiene activado el plan interior del Puerto de Las Palmas por un vertido aunque "no hay ninguna mancha"

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 7 Dic. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Autoridad Portuaria de Las Palmas (APLP), Beatriz Calzada, ha informado este sábado de que se mantiene activado el Plan Interior Marítimo (PIM) en el Puerto de La Luz y de Las Palmas por un "pequeño vertido" de hidrocarburo de "baja densidad" detectado en la tarde de este viernes dentro del citado puerto y del que ya "no hay ninguna mancha", tras las inspecciones de primera hora de este 7 de diciembre.

Calzada ha explicado, en declaraciones facilitadas a los medios de comunicación, que actualmente el origen del vertido es "desconocido", si bien matizó que "parece que pudiera ser un rebose de arquetas", aunque puntualizó que se investigará y se adoptarán las medidas que fuesen necesarias.

De todos modos, subrayó que el vertido "no ha salido de las aguas portuarias", después de que se produjera cuando una gabarra notificó al centro de control que tenía el casco manchado de hidrocarburo, momento en el que se activó el protocolo y el director de la autoridad portuaria activó el PIM en fase cero en emergencia.

Esto, explicó Calzada, significa que el vertido "no ha salido de las aguas del puerto y que, por lo tanto, se actúa con los medios de la Autoridad Portuaria", por lo que se informa de ello y la APLP pone "todos" los medios a su disposición para hacer frente a la limpieza de la zona afectada.

Con la activación del PIM, matizó, el protocolo indica que hay que activar el Plan Marítimo Nacional de Capitanía Marítima y el Plan Territorial de Protección Civil del Gobierno de Canarias, el PLATECA, pero "siempre en fase de alerta", por lo que puntualizó que "no es una fase de emergencia, es una fase de alerta y, por lo tanto, las diferentes administraciones no activan sus medios, no tienen que activar ningún tipo de medios, simplemente se quedan prevenidos" por si fueran "insuficientes" los desplegados por la APLP.

En este caso, añadió, Capitanía Marítima decidió además activar el helicóptero HELIMER durante la tarde de este viernes "para comprobar y confirmar que la mancha no había salido de aguas portuarias".

Así, concluyó, que tras desplegar la Autoridad Portuaria sus medios y realizar todos los trabajos de limpieza, se ha inspeccionado la zona a primera hora de la mañana para comprobar que está todo limpio, que no queda ninguna mancha y las últimas noticias señalan que "no hay nada, no hay ninguna mancha pero hasta que no se certifique" y se tenga "la certeza de que efectivamente está todo limpio, pues obviamente no se va a desactivar" el PIM.