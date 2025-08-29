Aprobadas 3 licencias de renovación de complejos turísticos de Playa del Inglés (Gran Canaria) valoradas en 5,2 millones

Tres nuevas licencias de Urbanismo dan continuidad a la renovación de Playa del Inglés con de 5,2 millones de euros de inversión - CEDIDO POR AYUNTAMIENTO SBT

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 29 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Concejalía de Urbanismo del Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirjana (Gran Canaria) reforzará la modernización de Playa del Inglés con la aprobación de tres licencias de renovación que suman una inversión conjunta de 5,2 millones de euros.

Entre los proyectos está la renovación del Hotel Sáhara Playa con una inversión de 2.259.000 euros; la modernización de los Apartamentos Royal Playa con una inversión de 1.452.000 euros; y la reforma de los Apartamentos Salmón Playa con una inversión de 1.563.000 euros.

Según ha informado el Consistorio, la mejora de habitaciones, fachadas y zonas comunes de estos establecimientos supondrá un salto de calidad en la oferta alojativa, clave para mantener la competitividad del destino y responder a las exigencias del mercado internacional.

Al respecto, la concejal de Urbanismo, Davinia Ramírez, ha destacado que "estas reformas se han tramitado con agilidad para que los promotores puedan ejecutar cuanto antes unas inversiones que mejoran la imagen y la calidad de nuestra planta alojativa".

Por su parte, el primer teniente de alcalde, Alejandro Marichal, ha subrayado la importancia de estas obras para el destino, puesto que "cada licencia que aprobamos es un paso más en la modernización de Maspalomas Costa Canaria. Estas inversiones privadas son sinónimo de empleo, de competitividad y de futuro para el municipio".