Archipiélago Aguas adquiere el 45% de Canaragua, que forma parte del Grupo Veolia

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

El vehículo de inversión Archipiélago Aguas --integrado por empresas como Grupo Martinón, Domingo Alonso Group y Satocan--, ha adquirido el 45% de las acciones de Canaragua, compañía de gestión integral del ciclo del agua con operaciones en todas las islas que forma parte del Grupo Veolia.

En un comunicado, entidad ha explicado que la operación incluye también todo su perímetro societario, como es su participación en Canaragua Medioambiente, empresa especializada en la gestión de servicios medioambientales y mantenimiento de jardines, tanto para el sector público como para el privado; o Canat, que gestiona diversos activos de agua en alta en la isla; así como la participación como socio de referencia en Teidagua, Aguas de Telde y Aguas de Antigua, entre otras compañías.

A través de esta alianza, Archipiélago Aguas y Veolia apuestan por impulsar un plan integral de crecimiento que permitirá a Canaragua afrontar los retos de los próximos años de las islas en materia de agua, energía y gestión de residuos.

Asimismo, esta operación busca acelerar el crecimiento de la empresa captando nuevas oportunidades, así como implementar soluciones asequibles y replicables que descontaminan, descarbonizan y regeneran los recursos naturales en Canarias, contribuyendo de manera directa a la transición ecológica y al bienestar de las comunidades locales.

De esta manera, Canaragua indicó que esta alianza combina la experiencia global de Veolia con el conocimiento del mercado local aportado tanto por las tres empresas referentes en Canarias como por los propios equipos locales de Veolia.

SE SIENTAN LAS BASES DE UN "PROYECTO TRANSFORMADOR"

Al respecto, el director país de Veolia en España, Daniel Tugues, ha destacado que "se están sentando las bases de un proyecto transformador que dotará a Canaragua, parte del grupo Veolia, de la capacidad necesaria para dar respuesta a los desafíos futuros de las Islas Canarias en los ámbitos de gestión de recursos hídricos".

Por su parte, el futuro Consejo de Administración de Canaragua estará presidido por José Juan González, actual CEO de la compañía. "Queremos fortalecer una empresa que forma parte del desarrollo de Canarias desde hace décadas", señaló el presidente de Archipiélago Aguas, José Julio Artiles.

"Nuestra apuesta --continuó-- es acompañar a Veolia en un proyecto que combina sostenibilidad, innovación y compromiso con el futuro del archipiélago".

NUEVAS INVERSIONES

El plan estratégico conjunto prevé nuevas inversiones en digitalización, eficiencia energética, economía circular y soluciones integradas de agua y residuos, alineadas con los objetivos de sostenibilidad y transición ecológica de Canarias.

Aquí, el presidente y consejero delegado de Canaragua, José Juan González, ha resaltado que "la entrada de socios canarios refuerza el arraigo local y el compromiso de Canaragua con el desarrollo sostenible del archipiélago". "Juntos, seguiremos aportando soluciones innovadoras para el bienestar de las comunidades en las islas y la protección del entorno", concluyó.