Arona acomete un operativo en el 'poblado' de Los Vivitos y detecta casi 100 personas, 64 viviendas y peleas de gallos

Operativo del Ayuntamiento de Arona en el asentamiento ilegal de Los Vivitos - AYUNTAMIENTO DE ARONA

SANTA CRUZ DE TENERIFE 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Arona, a través del Área de Urbanismo, ha impulsado este martes uno de los mayores operativos realizados en Canarias contra un asentamiento irregular de carácter urbanístico desarrollado en el paraje de Malpaso-Buzanada, en la zona conocida como Los Vivitos.

El dispositivo, diseñado desde hace meses por el Área de Urbanismo, comenzó a las 07.00 horas con el objetivo de apoyar las actuaciones administrativas y operativas dirigidas a la erradicación del asentamiento irregular existente en la zona, proceder a la identificación de moradores, ordenar la intervención sobre el terreno y avanzar en el control administrativo y urbanístico de un enclave dividido en seis sectores.

En total, se han inspeccionado 64 viviendas, se ha identificado a 94 personas y se han efectuado 17 precintos en construcciones ubicadas dentro del asentamiento, una denuncia por tenencia de marihuana, 59 personas filiadas por la brigada de extranjería, un detenido y actuaciones por vertidos y diligencias relacionadas con una posible pelea de gallos.

El operativo diseñado por el Área de Urbanismo desde hace meses ha contado con la participación de una UBA del Grupo de Reserva y Seguridad número 8, personal de la USECIC de la Comandancia de Santa Cruz de Tenerife, efectivos de la Brigada de Extranjería de la Comisaría Local de Tenerife Sur, agentes de la Policía Local del Ayuntamiento de Arona, personal del Servicio de Urbanismo, personal perteneciente a la cuarta Compañía de Playa de Las Américas y efectivos del PAPRONA.

Por parte de la Brigada de Extranjería se procedió a la filiación de 59 personas, de las cuales 53 se encontraban en situación regular y seis fueron citadas para la práctica de comprobaciones.

El operativo, dirigido sobre el terreno por el Puesto Principal de Las Américas, ha supuesto el despliegue de un amplio dispositivo de seguridad, identificación, notificación y control, con alrededor de 40 componentes del GRS, siete patrullas de la Policía Local de Arona, seis efectivos de la Policía Nacional, tres miembros del Seprona y técnicos vinculados al área urbanística municipal y personal de Servicios Sociales.

El Ayuntamiento de Arona subraya en una nota que esta intervención responde a una línea de trabajo iniciada desde el Área de Urbanismo para recuperar el control sobre situaciones consolidadas al margen de la legalidad urbanística, reforzar la seguridad jurídica y actuar frente a realidades que llevaban años generando preocupación en el municipio.

La alcaldesa de Arona, Fátima Lemes, destacó que "la actuación de hoy es solo el inicio de muchas actuaciones que se están preparando y trabajando desde hace meses en coordinación con las fuerzas y cuerpos de seguridad para poder ser tajantes en un tema que preocupa, como es la ocupación de terrenos de manera ilegal e irregular, sobre todo de carácter rústico".

Lemes añadió que "estos asentamientos ilegales se tienen que actuar con mucha planificación, con mucho trabajo, y se está comenzando lo que va a ser la rutina de actuación en estos casos".

EL AYUNTAMIENTO VA A SER "TAJANTE"

Así, comentó que ante la "pasividad" de otras administraciones, se va a actuar de "manera tajante".

La alcaldesa felicitó a todas las áreas involucradas, sobre todo el trabajo y el esfuerzo del Área de Urbanismo, de la Policía Local y de todas las áreas que han colaborado también, como servicios sociales, y por supuesto las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, Policía Nacional y Guardia Civil".

El concejal de Urbanismo, Javier Baute, subrayó que "se trata de una situación complicada y delicada, pero eso no da derecho a mirar hacia otro lado".

En ese sentido ha comentado que Urbanismo lleva meses trabajando y preparando estos dispositivos y hoy se ha podido realizar gracias a la colaboración de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado.

Por su parte, el concejal de Policía, Héctor Reyes, puso en valor la coordinación entre cuerpos y administraciones.

"En el día de hoy quiero destacar la excelente coordinación entre la Policía Local de Arona y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, especialmente la Guardia Civil y la Policía Nacional, cuya colaboración ha sido esencial para desarrollar estas actuaciones con eficacia. Estos operativos son fundamentales para garantizar la seguridad, proteger la convivencia y velar por el cumplimiento de la legalidad en nuestro municipio", señaló.

El Ayuntamiento de Arona continuará ahora con la tramitación administrativa correspondiente, conforme a la normativa vigente y a los procedimientos urbanísticos que resulten de aplicación, con el objetivo de avanzar en la recuperación de la legalidad, la protección del territorio y la defensa del interés general.

La intervención en Los Vivitos supone un paso decisivo en la estrategia municipal para ordenar el territorio, reforzar la disciplina urbanística y dar respuesta a uno de los asentamientos irregulares de mayor dimensión detectados en el municipio