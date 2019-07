Asamblea7islas pide al Gobierno de Canarias poner al frente de Sanidad a profesionales del área

Publicado 11/07/2019 9:47:43 CET

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 11 Jul. (EUROPA PRESS) -

La organización Asamblea7islas, que representa a 11.000 trabajadores de los Grupos C, D y E del Servicio Canario de Salud (SCS) pertenecientes a 27 categorías de personal sanitario y no sanitario, ha solicitado al futuro Gobierno de Canarias que ponga al frente de la Consejería de Sanidad a profesionales con conocimiento en la "gestión sanitaria y no por cuotas políticas".

En este sentido, indican que "se ha demostrado lo nefasto" que ha sido para la sanidad pública canaria el que la Consejería de Sanidad la lideren políticos.

Al respecto, apuntó que la Consejería de Sanidad "es el servicio público con mayor presupuesto" de Canarias, siendo para la última legislatura de unos 3.000 millones de euros, además de ser también la que tiene la "mayor plantilla" de empleados, con más de 30.000 entre personal sanitario y no sanitario, según informó la organización en nota de prensa.

A ello agregó que actualmente hay abierto un proceso con "la mayor oferta pública de empleo de toda la historia del SCS", con más de 7.000 plazas, en la que "miles de interinos se están jugando sus puestos de trabajo".

Por ello, consideran un "disparate" que la Consejería de Sanidad se "ponga en manos de personas que por su carné de partido o cuotas políticas no reúnan las exigentes cualidades que necesita" este servicio público "tan sensible" para la sociedad en el archipiélago.