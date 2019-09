Ashotel espera que Aena sea "solidaria" y no bloquee la bajada de tasas para amortiguar el cierre de Thomas Cook

Publicado 26/09/2019 15:50:09 CET

ADEJE (TENERIFE), 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Asociación Hotelera y Extrahotelera de Tenerife, La Palma, La Gomera y El Hierro (Ashotel), Jorge Marichal, espera que Aena sea "solidaria" e impulse una bajada o exención de tasas aeropoertuarias en Canarias para amortiguar los efectos de la quiebra del turoperador británico Thomas Cook.

En declaraciones a los periodistas tras una reunión de los hoteleros de 'Costa Adeje' con el presidente de la Asociación de Municipios Turísticos, José Miguel Rodríguez Fraga, ha dicho que "compañías como Aena, que todavía pertenece mayoritariamente a todos los españoles, no solo se dedique a repartir beneficios anuales de mil millones de euros, sino que en días como estos sea solidario con el sector que le da esos beneficios y sobre todo, después de no haber invertido casi nada en Canarias en los últimos años, nos tienda la mano y no salgan a la primera de cambio diciendo que las tasas no se van a tocar".

Además, ha aclarado que "las tasas quien va a decir si se van a tocar, o no", será el ministro de Fomento del Gobierno. "Estamos a tiempo, hay que tener valentía y celeridad", ha subrayado.

Marichal ha lamentado también que el Gobierno central aún no haya anunciado ninguna medida ante el cierre del turoperador, que traía unos 2,6 millones de turistas a las islas que suponían el 12% del turismo extranjero que viene a Canarias.

"Tenemos la colaboración total del Ayuntamiento de Adeje al cual quiero agradecer esta reunión porque creo que el tema se está tomando con la importancia que se tiene que tomar y, sobre todo, la ayuda y soporte del Gobierno de Canarias y del Cabildo de Tenerife, pero creemos que a nivel nacional, el Gobierno de España tiene que ser mucho más diligente a la hora de tomar medidas, esas medidas no pueden esperar", ha apuntado.

En esa línea, ha detallado que el paquete de medidas propuesto por las patronales hoteleras "no hay que inventarlas, están contrastadas con el sector".

Fraga, por su parte, ha mostrado su inquietud en cómo puede afectar la quiebra al empleo y la "repercusión" que tiene esta crisis en todo el sistema económico.

"Éste no es un tema únicamente del sector hotelero sino también de toda la economía indirecta que genera el turismo con la compra de servicios, alimentos o transporte y va a tener una incidencia en el conjunto de la economía canaria y española y eso nos preocupa. El empleo es una de las partes más sensibles de la configuración social", ha indicado.