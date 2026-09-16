Asián admite el "buen acuerdo" de financiación alcanzado para Canarias pero duda de cómo llegará al Congreso

Archivo - La consejera de Hacienda del Gobierno de Canarias, Matilde Asián - GOBIERNO DE CANARIAS - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Hacienda del Gobierno de Canarias, Matilde Asián, ha tildado este miércoles de "buen acuerdo" el nuevo sistema de financiación acordado, que mejora la propuesta inicial del Gobierno central, al pasar de algo más de 600 millones de euros a 1.337 millones adicionales para el archipiélago canario.

Así lo ha señalado en una comisión parlamentaria y en respuesta a una pregunta formulada por el diputado socialista Manuel Hernández Cerezo, que ha alabado que el "diálogo y la negociación" hayan permitido alcanzar un acuerdo que dote a Canarias de más recursos, mayores garantías y efectúe "un blindaje" a su singularidad.

Asián ha recalcado que la propuesta inicial del sistema de financiación efectuada por el Estado, que no contaba con mecanismos de compensación, situaba a Canarias "como la comunidad autónoma peor financiada": "Dijimos que era injusta la propuesta de 611 millones para Canarias en el sistema de financiación. El acuerdo que se ha hecho fuera del Consejo de Política Fiscal y Financiera, que es añadir 726 millones más a los 611, es, por tanto, un buen acuerdo".

Asimismo, cuestionada por el posible rechazo de sus compañeros en Madrid, los diputados del Partido Popular, una vez llegue el acuerdo al Congreso de los Diputados, a raíz de una pregunta formulada por la diputada Esther González (NC) --que ha mostrado su incomprensión con la "ausencia" de la consejera regional al último Consejo de Política Fiscal y Financiera-- ha mostrado su apoyo "rotundo" al nuevo sistema de financiación, que incluye 726 millones de euros adicionales.

"Si al Congreso se llevan los 1.337 millones, no habrá canarios, ni del Partido Popular, ni Coalición Canaria, ni del Partido Socialista, que digan que no. A ello, un sí rotundo. Es lo que ha logrado el presidente del Gobierno canario", ha subrayado la consejera, que ha alabado la labor emprendida desde el Gobierno de Canarias, bajo el liderazgo de su presidente, Fernando Clavijo, para alcanzar un "buen acuerdo" para las islas, sobre el que ha mostrado sus dudas sobre cómo arribará finalmente al Congreso.