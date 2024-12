La asociación de asesores financieros EFPA España incorpora dos delegados territoriales en Canarias

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

EFPA España ha nombrado a Yurena Almeida nueva delegada territorial de la asociación en la provincia de Las Palmas, y a Saúl Martín de Santa Cruz de Tenerife, de tal forma que cuenta por primera vez con dos delegados para cubrir de forma específica las provincias canarias, acercando más sus servicios a los asociados de la organización.

Actualmente EFPA España supera los 1.000 asesores certificados en Canarias, en concreto, más de 480 en la provincia de Las Palmas y más de 560 en Santa Cruz de Tenerife, según ha informado la organización en nota de prensa.

En cuanto a las funciones de los nuevos delegados territoriales incluye la organización de todos los seminarios, conferencias y congresos que EFPA España desarrolle en ambos territorios, además de ser los encargados de representar a la asociación en cada provincia y trabajar para promocionar la labor que realiza EFPA, dar apoyo a los profesionales asociados y fomentar la cultura financiera en el territorio.

Además Yurena Almeida y Saúl Martín pasarán a formar parte del Comité de Servicios a Asociados de EFPA España.

En cuanto a Yurena Almeida desarrolla actualmente su carrera profesional como asesora financiera en Quöram Consultoría y Formación desde 2023, y forma parte de PF Profesionales Financieros desde 2014 como consultora financiera. Asimismo durante dos años fue agente financiero en Mapfre y, previamente, formó parte del equipo de CMMT como especialista en servicios de asesoramiento y gestión.

Tiene estudios en Economía por la UNED y cuenta con las certificaciones LCCI por EFPA España, EFPA ESG Advisor y EFA (European Financial Advisor). También posee un curso de Personal and Family Financial Planning por la University of Florida.

Por su parte, Saúl Martín es ejecutivo en Quöram Consultoría y Formación desde el año 2023 y también comparte sus funciones como consultor financiero en PF Profesionales Financieros desde 2006 hasta la actualidad.

Asimismo desde 2022 es agente financiero en Allianz Global Investors, asesor financiero de seguros en Allianz y miembro de la Junta del Colegio de Mediadores de Seguros de Las Palmas. Tiene el título superior de seguros nivel 1 y anteriormente fue agente financiero en Citibank España.

Por su parte, tiene estudios en Administración y Dirección de Empresas por la UNED, ccuenta con las certificaciones EFA (European Financial Advisor), LCCI y EFPA ESG Advisor. Además, tiene un Máster en Creación de Empresas y Gestión de PYMEs por la Escuela de Organización Industrial.

El presidente de EFPA España, Santiago Satrústegui, expuso que la incorporación de estos dos nuevos delegados supone "una apuesta de la asociación por el archipiélago canario para reforzar" el trabajo que se realiza en las islas, al tiempo que da "apoyo a los más de 1.000 profesionales canarios que están asociados a EFPA España".

Añadió que desde la asociación se sigue "apostando por la capilaridad de la asociación en todo el país y por ir de la mano de toda" la red de asociados para "aportar conocimientos y enriquecer la industria financiera en Canarias".

EFPA España, que cuenta con más de 35.800 asesores financieros certificados en toda España, es la mayor organización a nivel europeo que certifica a los profesionales de entidades de crédito y de inversión para que cumplan los requisitos de cualificación mínima a la hora de ofrecer servicios de asesoramiento a clientes, según los criterios establecidos por CNMV.