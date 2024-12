La Audiencia de Cuentas defiende el informe de pandemia y PSOE y NC-BC le reprochan que su prestigio queda "tocado"

Pacheco afea los grupos que quieran "poner por los suelos" a la institución y defiende la cualificación de los auditores

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 9 Dic. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Audiencia de Cuentas de Canarias, Pedro Pacheco, ha defendido este lunes el informe sobre los contratos sanitarios en pandemia que fue aprobado el pasado mes de noviembre tras ser desestimado hace dos años en el propio pleno de la institución.

Pacheco se ha enfrentado a los grupos Socialista y NC-BC, que han afeado que el prestigio de la institución queda "tocado" con un informe que tiene "intencionalidad política" cuando la posible responsabilidad política ha quedado archivada de forma provisional por el Tribunal de Cuentas.

El informe, que abarca de marzo a diciembre de 2020 y analiza un total de 106 contratos --el 62% del importe global--, certifica contratos de material sanitario por importe de 81,9 millones y más del 61% se concentra en cuatro empresas: ACJ (17,9 millones); Damco (14 millones); Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas (9,7 millones) e Injoo Technology (8,9 millones).

Asimismo, en la relación de contratos se incluye a RR7 United, la empresa que da nombre al 'caso mascarillas' por el pago de cuatro millones de euros, en dos plazos, por un millón de mascarillas que terminaron destruidas por ser falsas, y que según la Audiencia de Cuentas, presenta indicios de responsabilidad contable.

La Audiencia señala también que en once de los expedientes analizados en los que el presupuesto de adjudicación supera los dos millones de euros --el importe total ascienda a 41,8 millones de euro-- no consta que se haya solicitado autorización al Consejo de Gobierno, tal como dispone el artículo 25 de la Ley de Presupuestos para la Comunidad Autónoma y en 35 de 106 se ha comprobado que no consta ni la justificación del gasto a realizar ni tampoco la justificación de la tramitación de emergencia.

MÁS DE 6,5 MILLONES DE UNIDADES, INSERVIBLES

La institución lamenta también que no se haya promovido la concurrencia, que seis de las empresas contratadas no tuvieran capacidad para obrar con el SCS o que se bloqueasen 6,5 millones de unidades de material inservibles valoradas en unos 2,1 millones --aunque el 78% se llegó utilizar finalmente--.

Igualmente reprocha al Gobierno canario que no haya comprobado la capacidad de los adjudicatarios ni tampoco que se les haya exigido la preceptiva solvencia económica, financiera y técnica para llevar a cabo las adjudicaciones realizadas "dado que a pesar de que se trata de contratos de emergencia la normativa vigente no exime a la administración de cumplir tales requisitos".

Ante el caso de que vuelvan a producirse situaciones excepcionales como las vividas y con el fin de agilizar y flexibilizar la contratación de emergencia en los contratos de obras, suministros o servicios, de cuantía superior a dos millones de euros, la Audiencia recomienda la implementación de un mecanismo alternativo y rápido.

Pacheco ha comentado a la oposición que "hay que leerse todo y leerlo bien" y no entiende que haya que "poner por los suelos" a la institución cuando los auditores son elegidos por los propios grupos parlamentarios.

Ha dicho que es "mentira" que se haya cerrado el proceso de responsabilidad de contable del Tribunal de Cuentas --está archivado de forma provisional-- y señalado que el informe es "de control" y "al que no le guste no lo adopta".

Ha apuntado que se deben mejorar los mecanismo de transparencia en los contratos de cara al futuro porque "ha habido fallos importantes de información", que en todo caso entiende porque la pandemia "cogió a todo el mundo en bolas".

CENSURA LA FILTRACIÓN DEL INFORME

Pacheco también se ha mostrado descontento "con esta fiesta" de los dos últimos años desde que se filtró el proyecto de informe a los medios de comunicación y ha cuestionado a la oposición que solo citan lo que les "interesa". "Son igual de válidos los consejeros de ahora que los de antes", ha comentado.

Ha comentado que optaron por mantener la "misma estructura" que en el anterior informe, con algunos añadidos, y comentado que "sigue sin recuperarse el dinero" que la comunidad autónoma reclama a RR7 por el millón de mascarillas que se pagaron y no se recibieron.

Raúl Acosta (AHI) ha propuesto que el Gobierno regule algún modelo para gestionar "anomalías" en la compra de material y Melodie Mendoza (ASG) ha incidido en los "grandes esfuerzos" que hizo el Gobierno canario para "preservar" la salud de los ciudadanos.

Ha incidido en que se actuó "con la mayor rapidez posible", lo que motivó toma de decisiones "no debidamente justificadas" aunque no de forma "ilegal", al tiempo que ha valorado "el sacrificio de todos" para hacer frente a la pandemia.

Javier Nieto (Vox) ha apuntado que el informe de la Audiencia de Cuentas aporta "luces" sobre la gestión sanitaria en pandemia y entiende que "es un error" evaluarla sin tener en cuenta el contexto del momento, "una situación muy difícil".

No obstante ha comentado que "no era motivo para saltarse el estado de derecho" lo que exige una "ventilación política" y "no tener miedo" a decir las cosas que "se han hecho mal".

Ha reprochado al anterior Gobierno de Canarias que no pidiera autorización al Consejo de Gobierno en contratos de más de dos millones de euros ni que se pidiera solvencia técnica a algunas de las empresas que suscribieron contratos con el SCS, especialmente RR7 United y Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas.

Esther González (NC-BC) ha afeado a Pacheco que este informe "es el peor gestionado" de la historia de la Audiencia, y no entiende como se vuelve a aprobar dos años después "sin cambiarle una coma", aparte de que el Tribunal de Cuentas ya archivó la responsabilidad contable.

Ha dicho que el prestigio de la Audiencia "queda bastante tocado" y rechazado que la Audiencia haya entrado a fiscalizar los contratos de RR7 cuando el 'caso mascarillas' está judicializado. "¿Por qué este despropósito?", se ha preguntado.

Para González se trata de un informe "tendencioso y plagado de juicios de valor".

ENSEÑAT: INFORME "SERIO Y RIGUROSO"

Fernando Enseñat, del Grupo Popular, ha comentado que el trabajo de la Audiencia es "serio y riguroso", con un informe que el 'Pacto de las Flores' "trató de ocultar" rechazándolo en el Pleno de la Audiencia e impidiendo que se debatiera la creación de la comisión de investigación.

Ha señalado que este informe "fue el primero" en destapar el 'caso mascarillas' y además advierte de que en el comité de emergencia sanitaria "se daban órdenes" para acometer determinadas contrataciones, algunas sin garantías ni solvencia económica.

El portavoz del Grupo Nacionalista, José Miguel Barragán, ha ironizado con las críticas de NC-BC cuando "no pueden resolver a polvillo fino lo que les dice el Tribunal de Cuentas" sobre su propia financiación.

Manuel Hernández (PSOE) ha dicho que el prestigio de la Audiencia "queda en entredicho" porque el informe no está avalado por la mayoría y tiene un voto particular de dos auditores, uno de ellos funcionario de la institución.

"Estamos ante un informe que adolece de graves deficiencias, absolutamente descontextualizado, que no recoge hechos relevantes acaecidos durante los últimos meses y que como decimos pone en riesgo la reputación y la imparcialidad de la institución", ha comentado.

Ha lamentado que se eleve a informe definitivo un proyecto de informe de la pasada legislatura cuando ya no están los mismos auditores. "¿Por qué ese empecinamiento en mantener el proyecto de informe cuando ha habido hechos posteriores relevantes?", se ha preguntado.

En esa línea cree que hay una "intencionalidad política" en sacar adelante este informe, que tiene olvidos "flagrantes" como el archivo de la investigación del Tribunal de Cuentas o el contexto sanitario del momento.