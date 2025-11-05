Aumentan a catorce los casos asociados al brote de sarampión en La Palma

Archivo - Persona infectada por sarampión. - JUNTA DE ANDALUCÍA - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Dirección General de Salud Pública del Servicio Canario de la Salud (SCS) ha elevado a catorce los casos confirmados asociados al brote de sarampión notificado el pasado 20 de octubre en La Palma, con tres casos iniciales.

Los seis nuevos casos corresponden a tres menores de doce meses de edad y tres personas adultas en La Palma.

Por el momento, todos los afectados presentan sintomatología leve y cursan la enfermedad sin incidencias y estos seis nuevos casos se suman a los ocho confirmados hasta ahora por las labores de seguimiento y rastreo.

Los tres primeros casos notificados en este brote se corresponden con el caso índice en edad vacunal, es decir, mayor de doce meses, un personal sanitario y un menor prevacunal con el que coincidió en un espacio cerrado.

En los días posteriores, las labores de seguimiento y rastreo confirmaron otros cinco casos vinculados, siendo uno de ellos el notificado en Tenerife días antes de detectarse el brote, una vez que los estudios de seguimiento confirmaron el vínculo epidemiológico con el caso índice del brote de La Palma, detalla la Consejería en una nota.

Desde que la Dirección General de Salud Pública tuvo conocimiento de la sospecha de estos casos, y en permanente comunicación y coordinación con la Gerencia de los Servicios Sanitarios del Área de Salud de La Palma, se activaron los protocolos de valoración, seguimiento y control de los contactos para intentar controlar la propagación de la enfermedad.

En este sentido, se recuerda que se siguen haciendo los seguimientos oportunos a las personas que han tenido contacto con los casos confirmados.

Durante 2024, en Canarias se notificaron siete casos de sarampión, de los que cinco eran importados o relacionados con casos importados de fuera de las islas y dos de origen desconocido.

En 2025, se registraron dos casos, uno importado y otro desconocido y además, ha habido otros dos casos vacunales provocados como efecto secundario tras la administración de la vacuna.

En ambos casos la enfermedad cursó con sintomatología leve y sin complicaciones para los menores.