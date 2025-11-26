Aurora Homes invertirá 36 millones para crear 194 viviendas en Santa Lucía de Tirajana (Gran Canaria)

Aurora Homes invertirá 36 millones para levantar cerca de 200 viviendas en Gran Canaria - CEDIDO POR AURORA HOMES

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

Aurora Homes invertirá un total de 36 millones de euros para crear 194 viviendas de obra nueva en el término municipal de Santa Lucía de Tirajana (Gran Canaria).

Así lo ha informado la promotora y gestora de cooperativas especializada en vivienda asequible en un comunicado en el que agrega que las mismas se repartirán en dos residenciales ubicados en la Calle Garafía: uno destinado a promoción libre (BtS) de 106 viviendas y otro a alquiler (BtR) bajo régimen de Vivienda de Protección Oficial (VPO) de 88 viviendas.

En este sentido, Aurora Homes ha iniciado ya la comercialización de la promoción de 106 viviendas de venta libre bajo el nombre de 'Minova', siendo un residencial que integra tipologías de vivienda en planta, áticos con terraza y bajos, algunos con jardín privado; de uno a tres dormitorios y salón-cocina integrado, garaje, trastero, con zonas comunes ajardinadas y gimnasio.

Las viviendas mantienen los parámetros de calidad y eficiencia energética que caracterizan a las promociones de Aurora: aerotermia, gres cerámico y tarima laminada de calidad, cocinas amuebladas y grifería Ecosmart de Hansgrohe.

De igual modo, la licencia de obras de la promoción ya ha sido solicitada y se prevé el inicio de la construcción a finales de 2026 para entrega en el cuarto trimestre de 2028. Los precios parten de 161.000 euros (+IGIC 7%) con garaje y trastero incluidos. Aurora Homes destinará a este proyecto una inversión de 19,5 millones de euros.

UNAS 88 VIVIENDAS DE ALQUILER VPO

Por otro lado, está 'Sidoria', una promoción de 88 viviendas de alquiler VPO de uno, dos y tres dormitorios. Las obras están siendo ejecutadas por la constructora San José y se prevé que las viviendas estén disponibles para su alquiler a partir del primer trimestre de 2028.

Para este proyecto, la promotora destinará 17,2 millones de inversión, de los cuales 2,5 millones corresponden a una subvención del Instituto Canario de Vivienda.

Al respecto, el CEO de Aurora Homes, Ignacio Moreno, ha comentado que con estos proyectos, la promotora "reafirma su apuesta por democratizar el acceso a una vivienda con calidad, diseño y sostenibilidad, mediante una estrategia selectiva de identificación de oportunidades reales, en zonas con alto potencial de desarrollo y que reúnen las condiciones necesarias para generar vivienda asequible tanto de forma privada como en formato de colaboración público-privada".

Finalmente, estos proyectos no son los primeros proyectos de Aurora Homes en Canarias, ya que opera un residencial de 26 viviendas plurifamiliares en alquiler en Granadilla de Abona (Tenerife), activo desde finales de 2023; y también finalizó y entregó en 2024 su primera promoción de venta libre con 64 viviendas.