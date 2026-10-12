Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria expone desde este lunes el Centro Electoral para facilitar consultas

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LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 12 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria expondrá al público el Censo Electoral del 12 al 19 de octubre, ambos inclusive, para que la ciudadanía pueda comprobar sus datos y, en su caso, presentar reclamaciones de cara a las Elecciones Generales a las Cortes Generales del próximo 29 de noviembre.

De esta manera, la consulta se realizará por medios informáticos, previa identificación de las personas interesadas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 39.2 de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General, según ha informado el Consistorio capitalino en una nota de prensa.

Las consultas y reclamaciones podrán realizarse presencialmente en la Oficina Central de Asistencia Ciudadana, situada en la calle León y Castillo, 270, en la planta baja, que permanecerá abierta de 08.00 a 20.00 horas, incluidos el sábado y el domingo. El lunes 19 de octubre, último día del plazo, el horario se ampliará hasta las 24.00 horas.

Asimismo, la ciudadanía podrá acudir a las oficinas de asistencia ciudadana de los distritos de Vegueta, Cono Sur y Tafira, en la calle Botas, 2; Isleta-Puerto-Guanarteme, en la calle Pérez Muñoz, 13, frente a la Iglesia de la Luz; Ciudad Alta, en la calle Sor Simona, 44; y Tamaraceite-San Lorenzo-Tenoya, en la calle Capitán General Excmo. Sr. don José Antonio Gutiérrez Mellado, 15. Estas oficinas atenderán las consultas y reclamaciones de lunes a viernes, de 08.00 a 14.00 horas.

También se podrá consultar el censo por vía telefónica, a través de la Delegación Provincial de la Oficina del Censo Electoral, en el número 901 101 900, y mediante la sede electrónica del Instituto Nacional de Estadística (INE), en la dirección https://sede.ine.gob.es/consulta_electoral_elecciones.

Para esta última modalidad es necesario disponer de un certificado electrónico reconocido por la sede electrónica del INE y asociado al DNI o al NIE correspondiente a la inscripción en el Registro Central de Extranjeros. No se admitirán certificados caducados o revocados.

Además, las personas electoras podrán consultar, sin necesidad de certificado digital, la mesa y el local electoral en el que les corresponde votar a través de https://sede.ine.gob.es. Para ello, deberán indicar la provincia, el municipio y la inicial del primer apellido.

Las personas que comprueben que no figuran en el Censo Electoral o que sus datos son incorrectos podrán presentar una reclamación entre el 12 y el 19 de octubre, ambos inclusive. Las reclamaciones podrán tramitarse en las oficinas municipales habilitadas, dentro de los horarios establecidos, o ante la Delegación Provincial de la Oficina del Censo Electoral.