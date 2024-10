Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife insta al Cabildo a "consensuar" la resignificación del 'Monumento a Franco'

SANTA CRUZ DE TENERIFE 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermúdez (CC), ante el anuncio del Cabildo de Tenerife de presentar una moción para resignificar el 'Monumento a la Victoria', del escultor Juan de Ávalos, conocido popularmente como el 'Monumento a Franco', recuerda que "es de propiedad municipal, por lo que el Ayuntamiento es el único con potestad para cambiar su nombre o resignificarlo".

En ese sentido avanza que emplaza al Cabildo a "consensuar" con la corporación municipal "cualquier posible resignificación del monumento".

Bermúdez detalla en una nota que el Cabildo ha iniciado el camino que "le ha marcado la justicia", que no es otro que incoar el expediente para declarar Bien de Interés Cultural (BIC) el monumento de Ávalos.

"Me parece correcto, pero que proponga el cambio de nombre de una escultura que es propiedad municipal, que no podrá hacer precisamente porque la obra no es suya, me parece que no tiene sentido", comenta.

En esa línea comenta que le "sorprende muchísimo" que el Cabildo esté tomando decisiones sobre el patrimonio municipal "sin contar con el Ayuntamiento, determinaciones similares sobres las que ya hay precedentes; el Gobierno de Canarias lo hizo y no le fue nada bien".

Por ello emplaza al Cabildo "a sentarse y a dialogar con el propietario de la escultura, que es el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife".

Bermúdez concluye señalando que "si hay que resignificar y cambiarle el nombre, se hará a través de un proceso de participación ciudadana con entidades que tengan opinión", subrayando que "no debe ser una propuesta política del Cabildo que ni siquiera ha sido consensuada con el Ayuntamiento, que es el propietario de la escultura y su fuente".

El primer teniente de alcalde y concejal de Servicios Públicos, Carlos Tarife, coincide en la valoración hecha por el alcalde, apuntando que están de acuerdo en que el Cabildo "está haciendo lo que le exige la justicia" pero "se ha adelantado y mucho", al tiempo que recuerda que "Santa Cruz tiene un proyecto para la rehabilitación de esa fuente, que no está aprobado aún" porque se estaba esperando precisamente a que se "aclarara" la situación del monumento.

"Por eso lo que toca es tramitar ese BIC, sin poner ningún nombre sobre la mesa, y una vez aprobado se tramite la modificación del proyecto que tenemos para la fuente, y a partir de ahí, que, en ese proyecto, se recoja lo que se haya tramitado en el BIC", apunta.

Tarife coincide con el alcalde en que en cualquier caso le "gustaría" que hubiera un proceso participativo entre los ciudadanos para renombrar la escultura.