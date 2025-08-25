Baleària cierra la adquisición de Naviera Armas Trasmediterránea, pendiente de la CNMC

La compañía valenciana gestionará las rutas de Canarias, el mar de Alborán y parte del Estrecho, que su mayoría queda en manos de DFDS

ALICANTE, 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

Baleària ha cerrado acuerdos con la propiedad de la Naviera Armas Trasmediterránea para la adquisición de su actividad en los tráficos de Canarias y el mar de Alborán, además de una parte del Estrecho, que mayoritariamente ha sido comprada por el grupo naviero danés DFDS.

En concreto, el cierre de la operación estará pendiente en su ejecución de las resoluciones de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).

La adquisición comprendería en su conjunto la gestión de 15 buques y la explotación de líneas marítimas, así como la integración de 1.500 empleados de Tierra y Flota, según ha informado la compañía en un comunicado.

Las rutas interinsulares en Canarias, Canarias-Península, Alborán y Argelia generaron aproximadamente 420 millones de euros de ingresos en 2024.

Los principales activos que forman parte de esta operación son los buques Volcán de Teno, Volcán de Tamadaba, Villa Tazacorte, Volcán de Tinamar, Volcán de Tindaya, Juan J Sister, Almariya y Volcán de Timanfaya, así como terminales portuarias, oficinas, concesiones y acuerdos de servicios en puertos que resultan críticos para las operaciones del Grupo en dichas regiones, entre ellos La Esfinge, Tenerife, Arrecife, Puerto Rosario, Cádiz, Melilla, Motril, Almería, La Palma, La Gomera, Valverde, Los Cristianos, Argelia y Nador.

Las rutas incluidas del Estrecho generaron aproximadamente 66 millones de euros de ingresos en 2024.

Los principales activos adquiridos por Baleària en esta operación incluyen el buque Ciudad de Málaga y una concesión en Algeciras.

Por su parte, DFDS adquiere los buques Volcán de Tamasite y Villa de Agaete, así como las concesiones y terminales de Algeciras, Ceuta y Tánger Med.

El presidente de Baleària, Adolfo Utor, ha afirmado que "estos acuerdos de carácter estratégico" permitirían a la naviera con sede en Dénia "alcanzar el tamaño y la capacidad necesarias para competir en un mercado marcado por la presencia de grandes grupos trasnacionales de gran tamaño y fortaleza financiera, así como para garantizar la estabilidad de los servicios marítimos y del empleo".

"Si esta operación se ejecutara, contribuiría a que una naviera local siguiera compitiendo eficientemente con los recién llegados grandes grupos navieros que ya operan en nuestras aguas", ha manifestado.

Asimismo, con la pertinente aprobación por parte de la CNMC, Utor ha señalado que "Baleària recogería el testigo de la histórica Trasmediterránea y de la Naviera Armas, tan enraizada y estimada en Canarias, y con las sinergias generadas consolidar la presencia de una naviera local competitiva".

De otro lado, Utor ha recalcado que la aprobación de estas operaciones "garantizaría la estabilidad y la cohesión territorial en un sector estratégico", ya que "una naviera española sería capaz de gestionar el conjunto de las líneas de interés público".

"La vertebración del territorio nacional no se entiende sin unas conexiones marítimas estables, de calidad, modernas y regulares; un papel que hemos asumido desde hace más de 25 años, que pusimos en valor durante el covid y que estamos dispuestos a seguir ofreciendo de forma integral", ha agregado.

También ha señalado que Baleària es "consciente" del "gran desafío" que supone llevar a cabo este proceso: "Estamos preparados y convencidos de que seremos capaces de convertir este reto en una realidad y para ello contamos con la ilusión y el entusiasmo de todos nuestros grupos de interés, a los que incorporamos las sinergias y fortalezas de los nuevos equipos humanos".

"BROCHE FINAL" A LA REESTRUCTURACIÓN DE NAVIERA ARMAS

Sergio Vélez, CEO y presidente de Naviera Armas Trasmediterránea afirma que están "muy orgullosos" de anunciar estos acuerdos que "reflejan el esfuerzo, la dedicación y el compromiso inquebrantable de todo el equipo de Armas Trasmediterránea: tripulaciones, equipos de terminales y de las áreas centrales, tanto en el negocio marítimo como terrestre".

En su opinión, "este paso consolida nuestro futuro en las regiones donde operamos y demuestra nuestra capacidad de transformación y mejora constante, con esta operación, Armas Trasmediterránea se integra en un proyecto de mayor envergadura que abrirá nuevas oportunidades para nuestros empleados y colaboradores".

En esa línea detalla que "estos acuerdos ponen el broche final a un proceso de reestructuración y de transformación exigente, largo, pero muy exitoso, gracias al compromiso de todas las partes implicadas en recuperar el valor de la compañía".