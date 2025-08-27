El BAM 'Rayo' parte el 1 de septiembre de Gran Canaria para su despliegue por la costa africana y el Golfo de Guinea

Archivo - El BAM 'Rayo' inicia su participación en las Operaciones de Presencia, Vigilancia y Disuasión - MINISTERIO DE DEFENSA - Archivo

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

El buque de acción marítima (BAM) 'Rayo' partirá el 1 de septiembre desde su base en el Arsenal de Las Palmas de Gran Canaria para realizar un despliegue en la costa occidental de África y el Golfo de Guinea.

Según informa el Mando Naval de Canarias, el mismo día se celebrará un acto de despedida que estará presidido por el Almirante Comandante, Santiago De Colsa Trueba.

Por su parte el BAM 'Rayo' es el segundo de la clase 'Meteoro' que tiene como base el Arsenal de Las Palmas. Fue botado el 18 de mayo de 2010 y entró en servicio el 26 de octubre de 2011.

Ha participado en tres ocasiones en la Operación Atalanta en el océano Índico, en apoyo al Programa Mundial de Alimentos y lucha contra la piratería, y en numerosos ejercicios nacionales e internacionales.

Los buques de acción marítima están diseñados para llevar a cabo misiones de seguridad marítima, protección de los intereses marítimos nacionales y control de los espacios de soberanía e interés nacional, además de misiones en colaboración con Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en la mar, tales como operaciones contra el narcotráfico o el terrorismo.

Finalmente, también realizan misiones de control y protección del tráfico marítimo; vigilancia y control de pesca y lucha contra la contaminación marítima.