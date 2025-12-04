Barcones se muestra "impresionada" con la concentración de todos los servicios de emergencias de Canarias en un lugar

La presidenta de Fuerteventura, Lola García, junto a la directora general de Emergencias del Estado, Virginia Barcones, y el consejero canario de Política Territorial, Manuel Miranda - CONSEJERÍA REGIONAL DE POLÍTICA TERRITORIAL

PUERTO DEL ROSARIO (FUERTEVENTURA), 4 (EUROPA PRESS)

La directora general de Protección Civil y Emergencias del Estado, Virginia Barcones, se ha mostrado "impresionada" con la concentración de todos los servicios de emergencias de Canarias en un mismo lugar, tras visitar este miércoles uno de los dos edificios para ello.

Barcones, que ha estado este jueves conociendo el Parque Tecnológico de Fuerteventura, ha destacado que los proyectos que se desarrollan en el mismo "vendrían a dar respuestas algunas de las lecciones" que se han aprendido, tanto en las inundaciones como en los incendios, según ha informado la Consejería regional de Política Territorial en nota de prensa.

Además ha felicitado al Gobierno de Canarias por la "importante" labor que está haciendo, ya que apuntó que "invertir en seguridad, invertir en protección civil y emergencias, es invertir en las personas que viven en Canarias".

Barcones, junto a responsables de Emergencias del Estado, ha conocido los diferentes proyectos de carácter innovador que se están desarrollando en esta materia en el Parque Tecnológico de Fuerteventura. Así, el consejero autonómico de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas, Manuel Miranda, ha explicado a la directora general de Protección Civil y Emergencias del Estado la transformación que está viviendo el sistema de protección civil en Canarias en los últimos meses para adaptarlo a las nuevas necesidades en este ámbito.

Antes de visitar las instalaciones, ambos han mantenido un encuentro con la presidenta del Cabildo de Fuerteventura, Dolores García, y el delegado del Gobierno en Canarias, Anselmo Pestana, entre otras autoridades insulares y del Estado, y Miranda ha agradecido el interés de Barcones en estos proyectos que "suponen un impulso" al uso de nuevas tecnologías en la gestión de las emergencias.

Al respecto, indicó que se están produciendo "avances importantes" respecto al uso de aeronaves no tripuladas para la prevención de incendios, la vigilancia, la actuación más inmediata durante estos incidentes o su utilización para garantizar la seguridad de las personas en fenómenos como el de inmigración, entre otros.

En cuanto a la visita al Parque Tecnológico ha sido dirigida por su gerente, Eduardo Pereira, que ha explicado en cada uno de los espacios qué labores se realizan y con qué fin. En este acto también estuvo el viceconsejero canario de Emergencias y Aguas, Marcos Lorenzo; el director general autonómico de Emergencias, Fernando Figuereo; así como el subdirector general de Prevención, Planificación y Emergencias del Ministerio del Interior, Benjamín Salvago.

Finalmente la presidenta del Cabildo de Fuerteventura, Lola García, ha resaltado la importancia de que, tanto las administraciones locales como suprainsulares, "conozcan las capacidades que tiene el Parque Tecnológico de Fuerteventura, que acoge ya proyectos punteros en el ámbito de la seguridad y emergencias, protección de la biodiversidad o gestión de los flujos migratorios, que pueden dar respuesta en situaciones críticas y salvar vidas".

Proyectos, agregó, que contribuyen a "atraer innovación, generar inversión y diversificación de nuestra economía, y que no serían posibles sin la colaboración de instituciones, empresas y sociedad".

Tras concluir el recorrido, las delegaciones de la Comunidad Autónoma de Canarias y el Estado han mantenido una reunión de trabajo en la sede del Parque, donde Miranda ha podido reiterar el agradecimiento a la directora general por su apoyo durante las últimas emergencias padecidas por el archipiélago, así como los incendios de 2023.

Miranda incidió en la "importancia" de concentración de recursos y la coordinación entre administraciones como "aspectos claves" para una respuesta "rápida y eficaz frente a las emergencias".