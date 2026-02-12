Barreto avanza que el Gobierno se personará si hay causa judicial sobre las oposiciones en la Policía Canaria

Archivo - La consejera de Presidencia, Nieves Lady Barreto - CEDIDO POR GOBIERNO DE CANARIAS - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Presidencia, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias, Lady Barreto, ha adelantado este jueves que el Ejecutivo se personará si se abre causa judicial sobre las presuntas irregularidades en las oposiciones para ocupar 141 plazas en la Policía Canaria.

En respuesta a preguntas de NC-BC y Vox en comisión parlamentaria ha comentado que no tienen "conocimiento oficial" de acciones judiciales, si bien los trabajadores afectados --unos 200-- han presentado denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción.

Ha señalado que desde que se nombra al tribunal la Consejería da un paso a un lado y tiene que "respetar" su independencia, por más que haya respondido ya nos 70 recursos administrativos, al tiempo que ha confesado que le "cabrea" la situación porque el Ejecutivo se ve "agraviado", tanto porque se ve frenado el aumento de la plantilla del cuerpo, una política "estratégica", como porque se genera una sombra de "duda".

"Haremos todo para depurar, queremos que no haya dudas con la legalidad", ha indicado, subrayando que en todas las oposiciones hay recursos y se terminan resolviendo.

Carmen Hernández (NC-BC) afirma que estas presuntas irregularidades son uno de los "asuntos más delicados y más graves" que se le pueden imputan a un Gobierno, hasta el punto de que una denuncia en Fiscalía por los presuntos delitos de prevaricación y tráfico de influencias.

Según el relato de los afectados, ha apuntado, "no se han respetado las bases del concurso" y se han "manipulado para beneficiar a terceros de tal manera que "ponen en duda" a miembros del tribunal.

La diputada canarista ha incidido en que es un "tema grave" que "afecta a la imagen" del cuerpo de policía por la falta de "limpieza" en el proceso y las posibles "garantías legales" también para los futuros adjudicatarios de las plazas.

En esa línea ha comentado que este expediente lo impulsa la Consejería, "no nace del cielo" y frenta a esta situación, ha reprochado a Barreto que "no hace nada". "No se puede desvincular del proceso, el Gobierno firma resoluciones y es quien impulsa el expediente", ha señalado.

La portavoz adjunta de Vox, Paula Jover, ha comentado que no debe de haber "dudas" con las oposiciones y por eso ha afeado a la consejera que no se haya realizado una "mínima investigación" interna para esclarecer si las denuncias de los trabajadores son ciertas.

"Si hay unos audios, hay que escuchar el audio, ver si esa voz corresponde al presidente del tribunal y hacer una valoración, una mínima indagación. No se ha hecho. Se han dado por buenas las declaraciones de una persona frente a las de un candidato y hay que hacer una labor investigadora", ha destacado.

Ha insistido en pedir "pulcritud" en todo el proceso y en que la Consejería abra un expediente disciplinario.