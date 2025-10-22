Bienestar Social aprueba más 100.000 euros para reforzar la atención a mujeres víctimas de violencia sexual

Bienestar Social aprueba más 100.000 euros para reforzar la atención a mujeres víctimas de violencia - GOBIERNO DE CANARIAS

SANTA CRUZ DE TENERIFE 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Canarias ha aprobado en Consejo de Gobierno destinar un total de 103.575,97 euros para financiar la gestión de los Centros de Crisis 24 horas para víctimas de violencia sexual.

Este servicio ofrece acompañamiento e información telefónica, telemática y presencial, 24 horas del día a todas aquellas mujeres, familiares o entorno de aquellas que hayan sufrido alguna agresión sexual, facilitando servicios de atención psicológica, jurídica y social, según ha recordado el Ejecutivo en una nota de prensa emitida a los medios.

En concreto, Canarias cuenta con cinco centros de este tipo de centros, que están ubicados físicamente en las islas de Gran Canaria, Tenerife, La Palma, Lanzarote y Fuerteventura.

Así, puntualizan desde el Gobierno, el Instituto Canario de Igualdad (ICI) puso en marcha los Centros de Crisis de 24 horas en mayo con financiación de los fondos europeos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MMR), y los gestiona a través de la Fundación IDEO, a la que realiza las transferencias oportunas para su correcto funcionamiento.

Según los datos facilitados por el Ejecutivo, hasta septiembre ha atendido a 321 personas, de las cuales 233 son mujeres mayores, 33 mujeres menores y 55 familiares.

Los Centros de Crisis 24 horas son espacios "seguros, libre de juicios y disponible las 24 horas del día, los 365 días del año", advierte la Consejería, que además recuerda que en ellos las personas reciben apoyo inmediato y acompañamiento profesional. Asimismo, recalcan, estos centros están diseñados para abordar las complejas consecuencias de la violencia sexual, proporcionando un entorno de confianza en el que se respeta siempre la voluntad de las personas usuarias.