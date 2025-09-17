El Cabildo asegura que el proyecto'Tenerife Arena' está aún en fase "inicial" y no le constan propuestas de La Laguna

Archivo - El vicepresidente primero del Cabildo de Tenerife, Lope Afonso, y el vicepresidente segundo, José Miguel Ruano, comparecen en rueda de prensa para informar de los acuerdos del Consejo de Gobierno - CABILDO DE TENERIFE - Archivo

El gobierno insular muestra su "sorpresa" ante el anuncio realizado ayer por el consistorio lagunero, del que no tenían constancia

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente del Cabildo de Tenerife, Lope Afonso, ha expresado este miércoles su "sorpresa" ante la propuesta del Ayuntamiento de La Laguna de albergar en su municipio un pabellón multiusos que permitiría alojar grandes eventos deportivos o culturales, con una inversión de 32 millones, ya que a la institución no tiene constancia "formal ni oficiosa" del interés del consistorio en el desarrollo de tal infraestructura, al menos a nivel deportivo.

Preguntado por la posibilidad de que esto se convierta en un nuevo 'Tenerife Arena' y anule la propuesta de Santa Cruz para acogerlo, Afonso ha recordado que el gobierno insular, como fruto de un acuerdo plenario, realiza los trabajos iniciales para determinar "si es viable" un 'Tenerife Arena' en la isla: "Estamos en esa fase, marcada por la voluntad política, por eso nos ha sorprendido este anuncio por parte del Ayuntamiento de La Laguna", ha dicho en rueda de prensa por acuerdos de consejo de gobierno el vicepresidente insular.

Por su parte, el vicepresidente segundo, José Miguel Ruano, que ha reiterado que el Cabildo "no contaba con ninguna propuesta del Ayuntamiento de La Laguna", ha aclarado que cualquier iniciativa de carácter supramunicipal deberá someterse antes a un informe de compatibilidad con el Plan Insular de Ordenación de Tenerife.

Ha detallado que lo que, por ahora, está en marcha es el "producto" de una resolución aprobada en pleno insular sobre la iniciativa regional de ordenación de la parcela de los terrenos de la Refinería, en Santa Cruz de Tenerife. "Está en marcha, cuenta con una comisión mixta. Todo ese ámbito físico extenso requerirá de una ordenación que no será inmediata, y esta es una de las opciones que se comentaba para alojar una infraestructura de ese tipo, sin que en este momento tenga alguna definición. Solo hay un planteamiento".