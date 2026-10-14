El Cabildo asume el "revés" del Circuito del Motor y defiende una nueva DIA tras la "chapuza" del Gobierno del PSOE

Archivo - Maqueta del circuito del motor de Tenerife - CABILDO DE TENERIFE - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, ha admitido este miércoles el "revés" judicial del Circuito del Motor y ha defendido mantener la ejecución del proyecto y reiniciar la tramitación de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA), que está caducada, ante la "chapuza" que ejecutó el anterior Gobierno insular (PSOE-Cs).

"Creo que las cosas hay que hacerlas bien", ha comentado en una rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno en la que ha comentado que el Cabildo da "carpetazo" al litigio judicial y no presentará más recursos de casación pero mantiene su objetivo de construir un circuito en la zona de Atogo, en Granadilla.

Ha reprochado al Gobierno de Pedro Martín que le diera "vigencia" a una declaración ambiental de 2011 amparada en unos movimientos de tierra en 2016 pero defiende que el programa de actuación territorial está en vigor e incluye el proyecto.

"Es un proyecto que lleva 20 años, que está amparado por el programa de actuación territorial y creemos que es necesario tener infraestructuras deportivas y uno de los objetivos que tiene el circuito del motor es ofrecer a pilotos y aficionados del mundo del motor un espacio seguro", ha indicado.

De hecho, ha apostillado que una de las reuniones mantenidas con la Dirección General de Tráfico se resaltaba el "altísimo" índice de mortalidad de motoristas en las carreteras de la isla por lo que ha insistido en construir un "lugar seguro" para los practicantes de deportes a motor.

En esa línea ha indicado que el proyecto responde a una "demanda histórica" del colectivo del motor de Tenerife y que tenga todas las "garantías ambientales, legales y jurídicas".