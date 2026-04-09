El Cabildo de Gran Canaria aprueba la declaración de emergencia de 18 obras para reparar 21 vías afectadas por Therese

Obras en carreteras afectadas por Therese en Gran Canaria - CABILDO DE GRAN CANARIA

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Cabildo de Gran Canaria ha aprobado, en consejo de gobierno este jueves, a propuesta de la Consejería insular de Obras Públicas e Infraestructuras, Arquitectura y Vivienda, la declaración de la emergencia de un total de 18 obras con las que se van a reparar las 21 carreteras de la red insular más afectadas por la borrasca 'Therese' tras su paso por la isla.

El vicepresidente insular y consejero de Obras Públicas, Augusto Hidalgo, ha confirmado la autorización para la adjudicación inmediata de las obras de reparación de las 10 carreteras, que son las que "peor" estado presentan y que ya llevan en obras más de 15 días, "incluso cuando la borrasca aún seguía activa", según ha informado la institución insular en nota de prensa.

El Servicio de Obras Públicas del Cabildo de Gran Canaria ha calculado, en una primera estimación, que será necesaria una inversión de 13.390.000 euros para estas 18 actuaciones, si bien ese presupuesto podrá variar en función de cómo vayan avanzando las obras.

La borrasca Therese, que afectó a Gran Canaria entre el 19 y el 26 de marzo, con rachas de fuertes vientos y lluvias, llegando a acumular 700 litros por metro cuadrado, provocó daños en vías situadas en el sur, centro y cumbres de la isla, llegando la lluvia y el viento a provocar el cierre, en su gran parte de manera temporal, de hasta 25 carreteras en un solo día, el 24 de marzo.

En total acabaron dañadas un total de 21 carreteras de la red insular, que tuvieron "importantes desperfectos" por descalces, derrumbes o hundimientos a causa de la lluvia.

Por ello, desde Obras Públicas se iniciaron "de forma inmediata", en la mayoría de los casos con las empresas que ya llevaban la conservación habitual de las vías, los trabajos de emergencia en las primeras ocho obras, que afectan a las diez carreteras "más dañadas", al mismo tiempo que se tramitó la declaración de la emergencia de todas, siendo ratificado este jueves.

Esto, añadió, permitirá agilizar la adjudicación "casi inmediata" de las diez obras restantes, que afectan a 11 carreteras más, y que también hay que ejecutar para devolver la normalidad, así como la conectividad a la red insular.

Al respecto, el Servicio de Obras Públicas señala que ya se dispone de varias empresas con capacidad inmediata de ejecución para la adjudicación de algunas de las actuaciones, al contar con disponibilidad efectiva de medios humanos y materiales, experiencia en actuaciones análogas y conocimiento para el ámbito territorial de actuación.

La declaración de la emergencia se justifica en el bien entendido de que las obras a realizar tienen su origen en un "acontecimiento imprevisible" de carácter extraordinario asociado a la borrasca Therese, cuyas precipitaciones "alteraron de forma súbita y generalizada" las condiciones geotécnicas e hidráulicas del terreno "produciendo daños en la red insular de carreteras".

Estas obras se corresponden con actuaciones que deben ser ejecutadas "de manera inmediata" para eliminar situaciones que suponen un "riesgo grave, cierto e inminente" para la integridad física de las personas usuarias de las vías, sin descartar nuevos riesgos imprevistos, como la caída de materiales sobre la vía.

Finalmente indican que en los siete días que duró la alerta un total de 300 operarios de las contratas de conservación de carreteras y de los propios trabajadores del Cabildo de Gran Canaria atendieron hasta 250 incidencias de importancia en la red de carreteras de la isla, "logrando recuperar la normalidad" en la mayoría de ellas en cuestión de horas o días.

Sin bien, la "gravedad de algunos desperfectos" mantiene aún cerradas, o con paso muy limitado, a una decena de carreteras que requieren de grandes obras de reparación para volver ser puestas en servicio. En la mayoría de los casos serán obras que requieran de varios meses de trabajos.

Las diez carreteras en las que se está actuando con más celeridad son la GC-60, que une Tejeda con Maspalomas, cerca de Ayacata; la carretera del Centro (GC-15), con varias actuaciones entre San Mateo y Tejeda; la carretera de La Culata (GC-608), la de Ariñez (GC-400) y la de Temisas (GC-550); el tramo entre La Aldea y El Parralillo (GC-210); el acceso a Tirma (GC-200); la de Risco Blanco (GC-654) y Hoya de Tunte (GC-655), en San Bartolomé de Tirajana; y la de El Chorrillo (GC-607), en Tejeda.