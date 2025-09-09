Cabildo de Tenerife y los 31 ayuntamientos coordinan y adaptan los planes de emergencia al riesgo volcánico

Reunión entre el Cabildo de Tenerife y los ayuntamientos para analizar el riesgo volcánico en la isla - CABILDO DE TENERIFE

SANTA CRUZ DE TENERIFE 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Cabildo de Tenerife ha convocado este martes a los 31 alcaldes y alcaldesas de la isla para analizar de manera conjunta los riesgos de los municipios ante un evento volcánico y empezar a trabajar en la coordinación y adaptación de los planes de emergencias.

Así, dentro de la Estrategia de Seguridad y Protección Volcánica de la corporación insular, esta reunión ha permitido conocer de primera mano cuales debieran ser los procedimientos y las recomendaciones que desde las administraciones municipales se tienen que trasladar a los ciudadanos.

La presidenta tinerfeña, Rosa Dávila, ha señalado que no hay que "alarmar a la población" dado que no hay ningún indicio de erupción "inminente" en la isla pero entiende que hay que "tomar la iniciativa" con "decisiones valientes" que permitan "saber actuar y no improvisar".

Además del análisis de riesgos, este encuentro sirvió también para poner sobre la mesa iniciativas y propuestas que permitan actualizar los planes de emergencia municipales.

La presidenta de la Federación Canaria de Municipio (Fecam), Mari Brito, valoró este encuentro porque todos los municipios están "involucrados" ante cualquier contingencia que afecte a la isla. "Por eso todos debemos estar informados ante como actuar", ha señalado.

La reunión también contó con la intervención de la consejera de Medio Natural, Sostenibilidad y Seguridad y Emergencias, Blanca Pérez, que lleva durante más de un año trabajando para que Tenerife cuente con las mejores garantías de seguridad de Canarias.

"Estamos preparando una isla del futuro, con medios materiales y físicos que nos pongan en el primer nivel de seguridad y para eso es fundamental también contar con el apoyo del resto de las administraciones", ha afirmado.

El próximo 15 de septiembre Cabildo y ayuntamientos volverán a reunirse, esta vez además con las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado para analizar el simulacro volcánico que se efectuará el próximo 26 de septiembre en Garachico.