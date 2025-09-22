El Cabildo de Tenerife abre a la formación docente el programa Pialte

El consejero de Educación y Empleo del Cabildo de Tenerife, Efraín Medina (c), en la presentación del programa Pialte - TONY CUADRADO

SANTA CRUZ DE TENERIFE 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Cabildo de Tenerife, a través de la Consejería de Empleo y Educación pone en marcha una nueva edición del Programa Insular de Animación a la Lectura de Tenerife (Pialte) que, como novedad, este año estará dirigido a docentes de la isla con el objetivo de fortalecer las competencias en dinamización lectora, escritura creativa y oralidad.

El consejero de Empleo y Educación, Efraín Medina destacó la relevancia de esta iniciativa que "refuerza" el compromiso de la corporación "con una educación innovadora y cercana a la realidad del alumnado".

"Apostamos por dotar al profesorado de herramientas que no solo fomenten la lectura y la escritura, sino que también conviertan el aula en un espacio de creatividad, comunicación y participación social. Con esta formación damos un paso más en la construcción de una comunidad educativa que pone el talento, la cultura y la identidad canaria en el centro de su acción", explicó.

La oferta formativa incluye once cursos especializados, adaptados a las diferentes etapas educativas --Infantil, Primaria y Secundaria-- y abarca desde la prelectura en aulas de infantil hasta la creación literaria en secundaria.

Cada curso combina sesiones online en directo con actividades prácticas, y se desarrollará entre el 15 de octubre y el 30 de noviembre, con un total de 250 plazas.

El plazo de inscripción permanecerá abierto hasta el 30 de septiembre en la web tenerifejovenyeduca.com, con prioridad para el profesorado en activo de la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias.

La formación, certificada por el Cabildo de Tenerife y homologada por la Dirección General de Personal y Formación del Profesorado, supondrá un total de 15 horas de acreditación para los participantes.

Del mismo modo, la formación está abierta a estudiantes de Magisterio o Pedagogía, recoge una nota del Cabildo.

El Programa Insular de Animación a la Lectura de Tenerife (Pialte) se desarrolla como apoyo curricular dentro del aula en los centros educativos de la isla e incluye 11 proyectos diferentes que abordan temas como la comprensión lectora, la oralidad, la creatividad, la corrección en la escritura y fomento del hábito lector.

El agente interviene en el aula, desarrollando situaciones de aprendizajes vinculadas al currículo y ofrece algunas actividades conectoras que el profesorado debe realizan entre sesión y sesión.

Los proyectos diseñados para el alumnado desde Infantil hasta Bachillerato buscan apoyar al profesorado en la adquisición del hábito de la lectura, potenciar el uso de la escritura y la oralidad.