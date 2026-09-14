El Cabildo de Tenerife activa medidas de 'Grado 1' ante la alerta por riesgo de incendios forestales

Archivo - Conato de incendio en Valle Tabares, La Laguna (Tenerife) - CABILDO DE TENERIFE - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Cabildo de Tenerife ha activado las medidas preventivas correspondientes al Grado 1 de riesgo de incendio forestal en el sur de Tenerife, ante la evolución de las condiciones meteorológicas.

La consejera de Seguridad y Emergencias, Blanca Pérez, asegura en una nota que la evolución de las condiciones meteorológicas obliga a reforzar las medidas preventivas en el sur de la isla.

"Activamos las medidas de Grado 1 con el objetivo de reducir al máximo cualquier riesgo y evitar situaciones que puedan desencadenar un incendio forestal. Pedimos a la ciudadanía máxima prudencia y responsabilidad. En estos episodios es fundamental evitar cualquier actividad que pueda generar fuego, chispas o calor, especialmente en las zonas de mayor riesgo. La prevención es una tarea de todos", indica.

La activación permanecerá vigente hasta que se dicte una nueva resolución.

La declaración del Grado 1 implica la prohibición, dentro de la zona de riesgo de incendios forestales, de diferentes actividades susceptibles de provocar un incendio.

Entre ellas se encuentra la quema de restos vegetales agrícolas y forestales, así como la realización de fuego en exteriores, fumar, utilizar material pirotécnico y emplear maquinaria o herramientas capaces de generar chispas, calor o descargas eléctricas.

En este nivel de prevención continúan permitidas, sin restricciones adicionales derivadas del Grado 1, actividades como los aprovechamientos forestales; el acceso a los miradores; la circulación de vehículos de motor por pistas forestales y la utilización de áreas recreativas, zonas de acampada y campamentos de gestión pública.

También se mantiene permitido el tránsito y la estancia en el monte, senderos y pistas forestales; la actividad cinegética sin escopeta; el tránsito recreativo con bicicletas y caballos; la circulación por carreteras insulares y vías municipales, así como el acceso de titulares a sus propiedades e infraestructuras.

El Cabildo recomienda extremar las precauciones en todo el territorio insular ante cualquier actividad que pueda originar un incendio forestal.

Así, se pide tener cuidado con el tabaco, los grupos electrógenos, el material eléctrico, la pirotecnia y cualquier otra actividad susceptible de generar fuego.

También insta a los promotores privados de actividades que continúan permitidas a adoptar las medidas preventivas necesarias atendiendo a la situación de riesgo existente.

El Cabildo recuerda asimismo la importancia de consultar 'Tenerife ON', tanto a través de su página web como de la aplicación móvil, para conocer en tiempo real la situación de las infraestructuras, equipamientos y espacios naturales que puedan encontrarse sometidos a restricciones por distintas incidencias.