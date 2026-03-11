El Cabildo de Tenerife adjudica obras de mejora en la red de saneamiento en Tegueste, con 1,6 millones de euros

Archivo - El Cabildo de Tenerife invierte 2,5 millones en trabajos de mejora de la red de saneamiento de Tegueste - CABILDO DE TENERIFE - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno del Cabildo de Tenerife ha aprobado este la adjudicación del contrato para la ejecución de las obras en el proyecto de la red de saneamiento de las calles transversales a Camino Viejo, en Tegueste.

Esta actuación, incluidas en el Plan Insular de Cooperación, cuenta con un presupuesto de 1.669.653,78 euros, y un plazo de ejecución de 16 meses, según ha informado la corporación insular en una nota.

El proyecto contempla las obras necesarias para la mejora de la red de saneamiento, la instalación de una nueva red separativa de aguas pluviales y la renovación de la red de abastecimiento en las calles transversales a Camino Viejo y en la calle El Pino, en el municipio de Tegueste.

Se actuará en las calles Campamento, Las Cuevas, Tolentina, Francisca Rodríguez León, Petra López Pérez, Barbuzano, La Era, Guillama, en la parte alta de la calle Camino Viejo y en un tramo de la calle El Pino.

Esta actuación se suma a las obras de mejora en la red de saneamiento y colectores', que con un presupuesto de 1.010.000 euros, incluyó la instalación de una nueva red separativa de saneamiento y pluviales desde el cruce con la calle de acceso al cementerio hasta el Camino del brezo, así como mejoras en el saneamiento del casco de Tegueste y la ejecución de un aliviadero en el colector que recoge las aguas de Las Canteras y Pedro Álvarez, para descarga de esta red unitaria, al barranco de Tapias, evitando desbordamientos del colector agua abajo.