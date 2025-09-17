El Cabildo de Tenerife aprueba el nuevo programa Deporte Joven, con cerca de 400.000 euros de inversión

El Cabildo de Tenerife invierte cerca de 400.000 euros en poner en marcha el nuevo programa Deporte Joven - CABILDO DE TENERIFE

SANTA CRUZ DE TENERIFE 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Cabildo de Tenerife pondrá en marcha el programa Deporte Joven durante este curso escolar 2025/2026. Un proyecto que se ha aprobado este miércoles en Consejo de Gobierno con un presupuesto anual de 375.343 euros.

La consejera de Deportes, Yolanda Moliné, ha señalado en una nota de prensa el "firme" compromiso de impulsar este programa, colaborando con los centros educativos en ampliar la oferta de actividad físico-deportiva dirigida a estudiantes, con una propuesta alineada con los ejes 'Personas Activas' y 'Sociedad Activa' del plan de acción 'Tenerife Activa' actualmente en vigor".

El programa Deporte Joven contempla la organización de diferentes actividades deportivas dirigidas a la población escolar de Educación Secundaria de la isla de Tenerife, que tienen como objetivos principales desarrollar hábitos y estilos de vida saludables entre la población escolar, fomentar el espíritu de equipo y de la integración escolar, promover entre la población juvenil el gusto por el ocio activo y saludable y contribuir a que los centros educativos complementen su labor formativa, deportiva y su arraigo en la sociedad.

En definitiva, un complemento para lograr cubrir las recomendaciones de ejercicio físico durante la adolescencia, garantizando para ello una oferta adecuada y adaptada a sus gustos y motivaciones, destacan Afonso y Moliné.

El programa incluye el desarrollo de encuentros intercentros de ultimate y de atletismo y como principal novedad, la planificación de jornadas de senderismo en el medio natural y de actividades náuticas, durante este curso escolar, con la idea clara de poner en valor los recursos naturales y trabajar con el alumnado el respeto por el medio natural desde la actividad físico-deportiva.

La licitación, a publicar en unos días en la Plataforma de Contratación del Estado, valora especialmente aquellos aspectos orientados a lograr una mayor participación del alumnado de los centros educativos de Secundaria en estas actividades deportivas diseñadas específicamente para ellos y ellas.